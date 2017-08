BiH u 2016. godini državljanima Saudijske Arabije izdala više od deset hiljada viza

Vlasti u BiH su samo u 2016. godini izdale 10.023 vize državljanima Saudijske Arabije što predstavlja povećanje od 128,52 posto u odnosu na 2015. godinu. Pored Saudijaca, evidentan je i porast broja izdatih viza državljanima Libana koji su sve više zainteresovani za vjerski turizam i posjetu Međugorju.

Vlasti u BiH su samo u 2016. godini izdale 10.023 vize državljanima Saudijske Arabije što predstavlja povećanje od 128,52 posto u odnosu na 2015. godinu. Pored Saudijaca, evidentan je i porast broja izdatih viza državljanima Libana koji su sve više zainteresovani za vjerski turizam i posjetu Međugorju.

Državni parlamentarci raspravljat će početkom septembra o Izvještaju Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila.U informaciji koja je dostavljena zastupnicima u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH navodi se da prema podacima bh. institucija u inostranstvu živi blizu dva miliona ljudi porijeklom iz naše zemlje.Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u 2016. godini izdala su 22.862 vize, što predstavlja povećanje od 34,72 posto u odnosu na 2015. godinu kada je izdato 16.970 viza. Ministarstvo sigurnosti BiH navodi da se, posmatrano od 2007. do 2009. godine, uočava stalni trend pada broja izdatih viza, ali da od 2010. godine on ponovo raste i kulminirao je prošle godine.U toku 2016. godine najviše viza izdato je državljanima Saudijske Arabije i to 10.023 vize, što predstavlja povećanje od 128,52 posto. Poređenja radi, u 2015. godini diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH izdalo je 4.386 viza za državljane Saudijske Arabije.Slijede Liban, Jordan, Kosovo, Egipat, Indija, Kina, Kolumbija i Filipini. BiH je prošle godine izdala 350 viza osobama s nepoznatim državljanstvima, koje po broju prate državljani Indonezije, Libije, Komorije, Sirije i Irana.Analizirajući podatke o broju izdatih viza u DKP-ima BiH uočava se smanjenje broja izdatih viza za državljane Libije, Kine, i Sirije, dok se znatno povećanje odnosi na državljane Kolumbije, Saudijske Arabije, Jordana i Libana.Prema podacima kojim raspolažu bh. vlasti, veliki broj izdatih viza za državljane Saudijske Arabije je iz razloga turističkih aktivnosti i pojačane aktivnosti na organizovanju poslovnih konferencija. Također, veliki broj izdatih viza za državljane Libanona prouzrokovan je sve većim interesom državljana ove zemlje za vjerskim turizmom i posjetom Međugorju. Znatan broj izdatih viza za državljane Kine je po osnovu rada u BiH.Na granici BiH izdato je 66 viza, što je za 45 posto manje nego u 2015. godini kada je na granici izdato 120 viza, a posmatrano po godinama od 2007. godine prisutan je stalni trend pada izdavanja viza na granici, osim u 2015. godini.Strancima u našoj zemlji odobreno je 11.519 privremenih boravaka u 2016. godini, što je za 8,82 posto manje u odnosu na 2015. godinu. Također, odobren je stalni boravak za 799 stranaca, što predstavlja neznatno smanjenje od 1,11 posto u odnosu na 2015. godinu.Organi vlasti prošle godine izdali su 418 rješenja za protjerivanje, što je povećanje od 42,18 posto u odnosu na 2015. godinu kada su donesena ukupno 294 rješenja o protjerivanju. Prošle godine je 311 stranaca stavljeno pod nadzor Imigracionog centra, a bh. vlasti donijele su 18 zaključaka o dozvoli izvršenja rješenja o protjerivanju.Ministarstvo sigurnosti BiH raspolaže informacijama da je 2016. godine azil u BiH zatražilo 79 osoba, odnosno da taj broj od 2007. do 2016. godine iznosi 1.180 osoba.Povećan je i broj izdatih radnih dozvola strancima s obzirom na to da je 2016. godine ukupno izdato 2.628 radnih dozvola, što je povećanje od 6,61 posto u odnosu na 2015. godinu. Državljanstvo BiH u 2016. godini dobile su 682 osobe, a najviše bh. državljanstva stekli su državljani Srbije i Hrvatske.