BiH ne mora ozakoniti istospolne brakove, ali istospolne zajednice gotovo sigurno mora

Foto: EPA-EFE

Proširenje puta koje bi omogućilo brže kreiranje niza zakona za ujednačenje prava svih građana BiH, bez obzira na seksualnu orijentaciju, na koncu zavisi od reakcije izabrane vlasti. Vjerovatno najveća mašina za širenje puta jeste legislativa koja bi dozvolila istospolne brakove ili zajednice.

