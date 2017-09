BiH ima samo jednog dječijeg kardiohirurga dok raste smrtnost beba zbog srčanih mana i zastoja

Ilustracija

Statistički podaci kako u BiH zbog srčanih problema, sepse, gušenja i drugih oboljenja umire dvostruko više novorođenčadi nego u Evropi, itekako potresaju našu javnost, a posebno je zabrinjavajuća činjenica kako imamo samo jednog dječijeg kardiohirurga u cijeloj državi. Skoro nijedna klinika u BiH nema uslove za rad dječije kardiohirurgije, a mnoge nemaju nikako uposlene ni kardiohirurge.

