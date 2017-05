BiH dobija tri miliona dolara za adaptaciju na klimatske promjene

Bosna i Hercegovina će dobiti bespovratna sredstva u iznosu od tri miliona dolara za Nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene.

Sredstva će biti operativna do kraja tekuće godine, dogovoreno je tokom Konferencije o klimatskim promjenama u Bonu (SR Njemačka), kojoj prisustvuje ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić, koja, kao kontakt-osoba za Konvenciju o klimatskim promjenama, predvodi delegaciju BiH.



"Zahvaljujući činjenici da BiH ispunjava obaveze prema Konvenciji o klimatskim promjenama, da su dostavljena tri, a u pripremi je i četvrti nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama, da je usvojena Strategija niskokarbonskog razvoja i urađena dva dvogodišnja izvještaja o emisijama, ali i brojnim drugim aktivnostima u oblasti adaptacije i smanjenja uticaja klimatskih promjena, tokom Bonske konverencije dogovorena su bespovratna sredstva za Nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene u iznosu od ti miliona dolara, koja će biti operativna do kraja tekuće godine", navela je Golić, saopćeno je iz entitetskog resornog ministarstva.



Također, dogovorena su i bespovratna sredstva u iznosu od 1,2 miliona dolara za cijelu BiH za monitoring i verifikaciju izvještavanja. I ova sredstva će biti operativna do kraja 2017.



Golić ističe da je tokom Bonske konferencije pružena puna podrška i dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Projekta energetske efikasnosti, koji se provodi i u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te da su dobijena čvrsta uvjeravanja da će biti odobrena bespovratna sredstva iz Zelenog klimatskog fonda u iznosu od 17,5 miliona dolara za nastavak tog projekta, a realizacija te faze projekta mogla bi početi u drugoj polovini 2018..



Bonska konferencija o klimatskim promjenama, na kojoj je učestvovalo 3.960 predstavnika iz 195 zemalja i ministri iz zemalja članova Konvecije, bit će zatvorena danas, s preporukama da sve zemlje preispitaju svoje dobrovoljno učešće u smanjenju emisija sa efektom staklene bašte, kako bi na predstojećoj Konvenciji o klimatskim promjenama ( COP 23), koja će se održati u novembru ove godine, također u Bonu, mogli postići što precizniji ciljevi za globalno smanjenje emisija.