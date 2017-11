BHRT o "spornom intervjuu": Legitimno smo postupili, trenutno se bavimo većim problemima

Foto: Arhiv/Klix.ba

Povodom kritika javnosti ali i udruženja BH novinari koji traže detaljno objašnjenje naknadnog dosimavanja intervjua sa direktoricom KCUS-a Sebijom Izetbegović, stigao je i odgovor Upravnog odbora državne televizije, koji poručuje da je u navedenom slučaju postupljeno legalno i legitimno te da se bore s mnogo većim problemima nego što su populistički istupi pojedinaca.

Povodom kritika javnosti ali i udruženja BH novinari koji traže detaljno objašnjenje naknadnog dosimavanja intervjua sa direktoricom KCUS-a Sebijom Izetbegović, stigao je i odgovor Upravnog odbora državne televizije, koji poručuje da je u navedenom slučaju postupljeno legalno i legitimno te da se bore s mnogo većim problemima nego što su populistički istupi pojedinaca.

"Pitanja iz domena uređivačke politike u Javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine imaju relevantnu adresu unutar ove medijske kuće, a to je njen menadžment i uredništvo. Odluke donesene na tom nivou, pa tako i ona u vezi sa intervjuom s direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebijom Izetbegović, su legalne i legitimne. Svakom djelovanju, izvan zakonskih i statutarnih okvira, jasno je, nedostaje legitimitet i predstavlja direktan i/ili latentan pristisak na uređivačku nezavisnost Javnog servisa BiH", poručuju iz Upravnog odbora BHRT-a



Naglašavaju da se Upravni odbor BHRT-a suočava i bavi mnogo većim problemima, koji nadilaze retoričke dileme i populističe istupe.



"Zbog višegogodišnjeg flagrantnog kršenja Zakona o Javnom RTV sistemu uništen je sistem finansiranja javnih emitera u BiH i to je BHRT dovelo do izdisaja. I umjesto da se prekršioci zakona, bez izuzetaka, po zakonu, sankcioniraju i, po zakonu, uvedu u legalne tokove, požar se gasi benzinom, a državni javni emiter sporadično priključuje na aparate za disanje, tek da se kaže da je neko nešto preduzeo", navodi se u saopćenju.



Poručuju da je Upravni odbor BHRT-a, u saradnji s menadžmentom kuće, okupiran je rješavanjem sistemskih problema, koji su, zbog višegodišnje nebrige i zapuštenosti, doveli naših 835 radnika na ivicu egzistencije, do višemilionskih dugovanja po osnovu ličnih primanja zaposlenih, socijalnog, zdravstvenog osiguranja, učestalih blokada računa, tužbi dobavljača....



"Upravni odbor BHRT-a istrajat će u zahtjevima da se zakoni poštuju i provode i, koristeći sva legalna i legitimna sredstva, utiče na finansijsku konsolidaciju i stabilizaciju Javnog servisa BiH i uvažavanja njegove uloge i statusa unutar Javnog RTV sistema BiH, te će insistirati na poštovanju novinarskih kodeksa, ne upličući se u uređivačku politiku kuće. Orkestrirana podrška, kako institucija tako i cjelokupne javnosti, u tom smislu je dobrodošla", zaključuje se u saopćenju.