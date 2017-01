Današnja press konferencija generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović izazvala je mnogo pažnje javnosti. Ipak nakon direktorice KCUS-a pravu buru izazvala je reakcija Izetbegović koja je ismijala ekavski govor novinarke Aljazeere Nataše Kovačev.

Današnja press konferencija generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović izazvala je mnogo pažnje javnosti. Ipak nakon direktorice KCUS-a pravu buru izazvala je reakcija Izetbegović koja je ismijala ekavski govor novinarke Aljazeere Nataše Kovačev.

Novinarka je postavila pitanje direktorici Izetbegović o broju liječnika koji su napustili tu zdravstvenu ustanovu, s naglaskom da li je moguće da niko od ljekara koji su otišli ne govori istinu kada spominje mobing na poslu.Izetbegović je odgovorila pitanjem, oponašajući ekavicu: "Hoćete da vam kažem pojedinačno koliko lekara je otišlo? Svi lekari su ostali u Kliničkom centru, a samo neki lekari su napustili Klinički centar.Na negodovanje prisutnih Izetbegović je kazala da ima pravo da govori lekari..."Dakle, neki su lekari ili ljekari želeli ili željeli, potpuno ravnopravno, da izađu u javnost i imaju na to pravo. Mi smo dali javna saopćenja o tome, koja nisu moje mišljenje; to je mišljenje Direktorija i najboljih stručnjaka Kliničkog centra", dodala je Izetbegović.Na ovaj istup direktorice KCUS-a reagirali su i iz Udruženja BH novinari, koji su osudili vrijeđanje novinarke."Upravni odbor Udruženja BH novinari najoštrije osudjuje neprimjereno i arognatno ophođenje dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, prema Nataši Kovačev, novinarki Al Jazeere Balkans, kao i prema drugim novinarima koji su pratili press konferenciju danas u Sarajevu. Na primitivan, ciničan i nedostojan način Izetbegović je ismijavala ekavski izgovor novinarke Kovačev, koja je iskoristila novinarsko pravo i postavila sasvim legitimno pitanje o odlasku liječnika iz sarajevskog Kliničkog centra, i to na svom maternjem – srpkom jeziku. Umjesto arumentiranog i profesionalnog odgovora, direktorica Izetbegović je na ironičan način i koristeći ekavicu nastavila odgovarati na pitanje novinarke, te nipodaštavati zanimanje medija za ono što se događa u Kliničkom centru u Sarajevu", navodi se u saopćenju BH novinara.Ističu da se Izetbegović hitno treba javno izvinuti novinarki Kovačev.