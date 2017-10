Humanitarni konvoj "BiH za narod Sirije" stigao je prije nekoliko dana u Reyhanli, grad na jugoistoku Turske kroz koji su prošli milioni Sirijaca. Riječ je o pomoći prikupljenoj u akciji koju su organizovali Sarajevsko i Goraždansko muftijstvo u saradnji s Međunarodnim forumom solidarnosti "Emmaus".

