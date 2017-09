Građani Tuzle decenijama su se suočavali sa problemom redukcija pitke vode, a njihovim mukama došao je kraj 2006. godine kada je svečano u rad puštena Fabrika pitke vode u naselju Cerik. Blagodeti višemilionskog projekta posebno su se osjetili minulog ljeta, kada se u vrijeme velikih suša isporuka pitke vode odvijala sasvim normalno.

