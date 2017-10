Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti održala je krajem septembra tribinu o bosanskom jeziku s koje je jasno poručeno da moraju postaviti zahtjev vlastima da se osigura upotreba bosanskog jezika u svim školama i da naziv B/H/S jezik treba biti ukinut. Desetak dana poslije, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS donijelo je instrukciju svim sarajevskim školama da se mora osigurati realizacija nastavnog procesa na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda.

