Banjalučani protestovali zbog kupovine službenog automobila ministru Maleševiću

Nekoliko stotina građana skupilo se danas u banjalučkom parku "Mladen Stojanović" na mirnim protestima zbog kupovine službenog vozila Audi, namijenjenog ministru prosvjete i kulture RS Danetu Maleševiću.

Protest je organizovalo neformalno udruženje "Restart", čiji su članovi poručili da nije i ne može nikada biti prihvatljivo da se za potrebe nabavke najmodernijeg službenog vozila izdvaja 115.000 KM, dok većina građana RS jedva sastavlja kraj s krajem, dok mnogi dijelovi RS nemaju vodu i dok su penzije najniže u regionu.



“Razlog zbog kojeg smo organizovali ovaj protest, a što smo vidjeli u prethodnih sedam-osam mjeseci, jeste ono što ljudi treba da znaju, a to je jedan hodogram, jedan kontinurano pogrešan rad Ministarstva prosvjete i kulture RS, probijanje budžeta u 2016. godini za 11 miliona maraka, zatvaranje osnovnih škola, da bi kulminiralo kupovinom skupocjenog audija. Škole u Banjoj Luci i čitavoj RS su potpuno devastirane, kada uđete u srednje škole u centru grada, one ni na šta ne liče, Muzej RS prokišnjava, obrazovanje nam je u totalnom haosu, a oni kupuju vozilo od 115.000 KM, što je van svake pameti", rekao je predsjednik udruženja Restart Stefan Blagić.



Demonstranti imaju četiri jasno definisana zahtjeva, dodao je Blagić.



“Prvi je da se ograniči kupovina automobila funkcionerima od narodnog novca i to do 50.000 KM, drugi je smjena, prema našem mišljenju, najgoreg ministra prosvjete i kulture u istoriji RS, treći je povećavanje izdvajanja novca iz budžeta RS za kulturu jer je ta stavka trenutno na nivou incidenta i četvrti zahtjev je da se djeci s poteškoćama u razvoju osiguraju učionice jer 22 godine nakon rata mi nemamo to, vjerovali ili ne. Ovo je tek početak, istrajat ćemo u ispunjavanju naših zahtjeva", naveo je Blagić.



Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković istakao je da svi okupljeni ljudi žele bolje Republici Srpskoj, odnosno da se javni novac rasporedi kako treba.



"Svakodnevno obilazim škole, ne samo u Banjoj Luci, nego širom RS, nemaju osnovne uslove, nemaju podove, grijanje, školski inventar, sve je devastirano, ni vodu čak, a oni kupuju takva vozila od 115.000. Mi samo želimo da oni sa onih svojih visina u Vladi pogledaju na narod, jer ovo dole ne valja ništa", poručio je Stanivuković.



"Ja sam ovdje da dam podršku građanima ovog grada, kao profesor fizičkog vaspitanja i nekadašnji vođa Vulturesa. Potpuno podržavam ove mlade ljude jer je krajnje vrijeme da se počne zaustavljati bahatost naših vlasti koje su nezajažljive. Bio sam nekidan u dvorištu OŠ Branislav Nušić, otiđite i pogledajte gdje djeca idu u školu, a ta škola je stara 120 godina. To što se ovdje nije okupilo više ljudi govori da su mnogi uplašeni, neki ne smiju biti viđeni na ovakvim protestima, radni je dan, vrućina je, ali ja mislim da ovaj broj uopće nije mali za početak, da se konačno počnemo oglašavati kao svako normalno društvo", naglasio je Saša Lazić.



Nakon okupljanja u parku, kolona demonstranata je prošetala do obližnje zgrade Vlade RS, gdje su se zadržali 20-ak minuta, uzvikujući pogrdne povike i zahtjeve za smjenu ministra prosvjete. Nakon toga je skup koji je osiguravalo nekoliko desetina uniformisanih i policajaca u civilu, mirno završen.