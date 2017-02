Današnja sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 počela je komemoracijom povodom smrti člana ove asocijacije Predraga Matvejevića.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović je kazao da je Matvejević bio istaknuti književnik, naučni radnik, publicista, "angažirani intelektualac poznat ne samo u rodnom Mostaru, u BiH, u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, nego poznat kao čovjek od najvećeg uticaja u Evropi i svijetu".



"Pamtimo Predraga, svako na svoj način. Treba nam Predrag možda danas koliko i jučer. Ohrabrimo naša i njegova uvjerenja da su najljepši trenuci bosanskog načina života u različitosti i razumijevanju ideali čovječanstva", kazao je Kulenović.



Reditelj Gradimir Gojer je kazao da je Predrag Matvejević građanin svijeta, intelektualac planetarnih razmjera, Mostarac i Bosanac i Hercegovac u najboljem smislu.



Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović, koji je bio uvodničar o temi "Ni domaće ni europske etnoteritorijalne podjele BiH neće proći", kazao da je današnja sesija o izuzetno važnoj temi, "pokušaju da se u okviru procesa evropskih integracija izdejstvuje podjela BiH, da se one stvari koje nisu postignute oružjem i u ratu, postignu putem djelovanja ljudi u Evropskom parlamentu koji nažalost predstavljaju susjednu državu Hrvatsku".



"Potrebno je da mi u BiH imamo jasan stav o pitanju da li smo spremni da idemo pod jaram, dakle da demokratska većina u ovoj zemlji živi kao etničke manjine u susjednim državama", kazao je Bajrović novinarima prije početka sesije.



Po njegovim riječima, vrlo je važno "da iz Sarajeva imamo jasnu i preciznu politiku odgovora na ovo što rade Dodik i Čović, a iz Sarajeva umjesto toga imamo direktno saučesništvo".



Reditelj Gradimir Gojer je kazao da je današnja tema "tema svih tema kad je u pitanju država BiH".



"Temeljni problem u kojem živi država BiH, ili bih rekao preživljava i postepeno odumire država BiH, je trostruka teokracija države BiH", kazao je Gojer.



Po njegovim riječima, Bosnom i Hercegovinom ne vladaju stranke "već kler koji tim istim strankama omogućuje političke i ekonomske benefite".



Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) Marinko Pejić je kazao da dok postoji HNV zalagat će se za jedinstvenu, cjelovitu, nedjeljivu BiH, za saradnju sa svim građanima, pripadnicima naroda i narodnosti BiH.



Po njegovim riječima, cilj onih koji zagovaraju formiranje "trećeg entiteta" je da ostanu na vlasti.



"Jer ako ne ostanu na vlasti boje se 'slučaja Sanader', da ne bi slučajno došli na tapet za ono sve što su do sada uradili za BiH i što su uradili i za hrvatski narod u cjelini. Njihove odluke su i udar na BiH, to je razgradnja BiH", zaključio je Pejić.