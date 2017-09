Munib i Kimeta Altumbabić iz Tuzle već 48 godina žive u skladnom braku. Bajrami koje dočekuju za njih su od posebnog značaja. Izuzetno su posvećeni članovima uže i šire porodice, a tradicionalno obilježavanje ovog velikog muslimanskog blagdana koji sa sobom nosi velike poruke nastoje prenijeti i na svoje unuke.

