Prema statističkim podacima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade auto škola Volan iz Sarajeva ostvarila nevjerovatne rezultate u 2016.godini te zadržala svoju poziciju kao i ranijih godina.

U izvještaju o polaganju za vozače motornih vozila u Kantonu Sarajevo obuhvaćeni su svi izlasci na polaganje iz upravljanja motornim vozilom za period od 01.01.2016. godine do 31.12. 2016. godine. Auto škola "Volan" iz Sarajeva je imala najveću prolaznost od 85,2 % i u prošloj godini obučili su 283 kandidata. Izvještaj možete pogledati ovdje. Auto škola "Volan" počela je sa radom davne 1991 godine i to je čini najstarijom auto školom u Sarajevu. Auto škola Volan je porodična kompanija koja je do sada obučila preko 8.000 kandidata. Vlasnik Adil Hadžibulić je posebno sretan što je njegov dugogodišnji rad prepoznat te je i svoju porodicu, suprugu i sina uveo u posao. Na raspolaganju imaju 5 vozila na kojima se vrši obuka za kategorije B, C1, C1E, C, CE.Vozila su u izuzetnom stanju i vozni park se obnavlja iz godine u godinu da bi se kandidatima omogućila što kvalitetnija i bolja usluga.U cilju nam je da osposobimo kandidate da budu sigurni i savjesni vozači te da nauče kulturu saobraćaja, na to smo posebno ponosni jer su upravo oni naša najbolja reklama, izjavio je Adil Hadžibulić vlasnik Auto škole "Volan".