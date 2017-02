Atić o incidentu SDA u Srebrenici: Tužit ću Sadika Ahmetovića, Aliju Tabakovića i Mirnesa Hasanovića

Sevdet Atić koji je povrijeđen u nedavnoj tuči na sjednici Povjereništva SDA za Srebrenicu poručio je kako će tužiti Sadika Ahmetovića, Aliju Tabakovića i izvjesnog Mirnesa Hasanovića za kojeg kaže da je započeo tuču.

Sevdet Atić

Atić je ispričao da je bio u prostorijama Islamske zajednice Srebrenica kada je prekinut politički sastanak te da je u prostoriji nakon izlaska Adila Osmanovića ostala masa ljudi.



"Čuo sam glasove koji su govorili: 'Što će politički sastanak u prostorijama Medžlisa, imate prostorije SDA' i 'Sadik i Alija vi ste krivi za sve'. To je masa ljudi govorila. U tom momentu ja sam stajao sa Sadikom Ahmetovićem koji me zagrlio. Pričali smo normalno dok je Alija Tabaković u međuvremenu zvao Mirnesa Hasanovića. Mirnes se ubrzo pojavio tu, dok ranije nije bio prisutan. Alija mu je nešto govorio na uho, nakon čega je Mirnes prišao blizu mene i Sadika dok me tog momenta Sadik i dalje grlio i pričao sa mnom. Taj, kako kažu, tjelohranitelj Alije Tabakovića i Damira Peštalića kukavički i iz prevare me udario pesnicom i drugi put nogom. Tad sam i zadobio teže povrede ruke i tada je nastala masovna tuča", rekao je Atić.



Dodao je da nikakve tuče ne bi bilo da Hasanović nije izazvao incident.



"Ja ću lično tužiti Aliju, Sadika i Mirnesa. Oni su krivi za sve ovo, za moje teže povrede ruke zbog kojih ja sada ne mogu raditi. Od mog posla zavise četiri porodice. Ne mogu voziti vozilo i moram tražiti da me neko vozi. Tražit ću odštetu za sve ovo i neko će morati da plati", kaže Atić.



Podsjećamo, u nedjelju (29. januar) u Srebrenici, oko 13 sati, prijavljeno je da je u prostorijama Islamske zajednice u Srebrenici došlo do narušavanja javnog reda i mira.



Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Srebrenica, koji su izvršili uviđaj i tom prilikom utvrdili da je Dž. A. silom izgurao iz objekta jednog od prisutnih učesnika te da su u međusobnom fizičkom napadu, u kojem su učestvovali S. A., M. A., S. A. i M. H., povrede zadobili M. H. (1992.) iz Srebrenice i S. A. (1978.), također iz Srebrenice.



Povrijeđeni su prevezeni u Dom zdravlja u Srebrenici, odakle je S. A. upućen u Medicinski centar Zvornik radi ukazivanja ljekarske pomoći.