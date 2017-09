Arnaut i Košarac: Zvizdić ne poštuje i ignoriše Zastupnički dom

Foto: Arhiv/Klix.ba

Poslanik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut je danas izjavio novinarima da je evidentno da predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ne samo da ne uživa podršku većine poslanika u zastupničkom domu već iskazuje nepoštivanje prema cijelom Zastupničkom domu time što ne postupi po njegovim zaključcima i što se odbije pojaviti na sjednici do koje je imao rok da se o tome očituje.

Arnaut je naveo da Poslovnik Zastupničkog doma jasno kaže da Dom može bilo koje pitanje regulirati zaključkom.



"Zvizdić je to vezivao sa kako se traži smjena. Ovdje se nije tražila smjena Zvizdića. Dom je prvo htio sondirati kakvu podršku on uživa i dao mu je zaduženje da donese potpise podrške. Jedno ne isključuje drugo, a Zvizdić pokušava vezati dva pitanja. Danas su to neuspješno pokušali neki poslanici SDA. Pokušavaju vezati dva pitanja koja su potpuno odvojena", smatra Arnaut.



Poslanik Staša Košarac izjavio je novinarima kako je vidljivo da predsjedavajući Vijeća ministara BiH ignoriše Zastupnički dom.



"Zašto danas nije bio na sjednici? Zašto danas Denis Zvizdić nije došao sa spiskom, ili stranke koje ga podržavaju. Zašto nisu SDS, PDP, NDP i SDA izašli sa spiskom i rekli ovo su 22 poslanika koji podržavaju Denisa Zvizdića? Nema većinu", kazao je Košarac.



Također je postavio pitanje kako je moguće da Predsjedništvo BiH ne reaguje?



"Očigledno imaju ambiciju da ostanu „u nekom tehničkom mandatu“ da bi izvršili neka kadrovska rješenja. Vijeće ministara funkcionira samo onda kada treba izvršiti određenu vrstu imenovanja", smatra Košarac.



Ponovio je da SNSD od prvog dana nije podržavao ovo vijeće ministara, ove politike Vijeća ministara niti ovakvu strukturu Vijeća ministara BiH.



Poslanici će na današnjoj sjednici razmatrati tačku Informacija Kolegija i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o zaključku usvojenom na prethodnoj sjednici koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića da do naredne sjednice prikupi potpise poslanika čiju podršku ima u svom radu kako bi se u narednom periodu mogao donijeti stav o statusu Vijeća ministara BiH“.