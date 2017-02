Arbitražni eksperti iz cijelog svijeta prvi put stižu u Sarajevo

Sarajevo će prvi put biti domaćin jednog od najvažnijih pravnih konferencija pod nazivom "Treći sarajevski dani arbitraže"u kojem će učestvovati najveće imena iz svijeta pravosuđa i arbitraže. Fokus konferencije bit će na najvažnijim trenutnim izazovima u polju međunarodne arbitraže te arbitraže koje BiH vodi pred međunarodnim arbitražnim tribunalima, a koje su vrijedne više miliona KM.

"Arbitraža je efikasan način rješavanja sporova u kojima stranke biraju arbitra pojedinca ili arbitražno vijeće da donese odluku o rješenju spora. Arbitražne odluke imaju snagu pravosnažne sudske odluke. Fokus naše konferencije je na najvažnijim izazovima u polju međunarodne arbitraže te položaj BiH u ovoj oblasti s obzirom da se naša zemlja susreće s potrebom adekvatnog prilagođavanja razvijenom i globalnom arbitražnom sistemu", kazala je za Klix.ba Armela Ramić, projekt menadžer udruženja ARBITRI koje organizuje ovu konferenciju.



Nakon Zagreba i Beograda, Sarajevo je domaćin jedne ovako renomirane konferencije, u kojoj će učestvovati najveća i najeminentnija imena i advokatske kancelarije kao što je Baker McKenzie (koji upošljava preko 4.000 advokata u cijelom svijetu, te imaju kancelarije u New Yorku, cijeloj Americi i Evropi). "Ademović, Nožica i partneri", Marić i partneri, advokatska kancelarija Stevanović, Ljubljanski centar za arbitražno rješavanje sporova te drugi stručnjaci iz regije.



"Značaj same arbitraže jeste da doprinosi rasterećenju sudova i jačanju kapaciteta i efikasnosti samog pravosuđa. Pored toga, postojanje stabilnog sistema arbitraže u državi šalje pozitivan signal startnim investitorima da postoji jedan sistem unutar države gdje njihovi interesi i ulaganja mogu biti zaštićeni na efikasan i efektivan način u odnosu na redovno pravosuđe gdje postupci i sporovi mogu trajati godinama i samim tim su finansijski gubici mnogo veći od arbitražnog rješavanja sporova", kazala je Ramić.



Arbitražni postupci su tajni dok se ne okončaju i tada se saopći javnosti rješenje. Tako je i sa arbitražnim slučajevima koje vodi BiH. Naša zemlja trenutno vodi tri arbitraže pred međunarodnim arbitražnim tribunalima. To su Strabag vs. Ministarstvo telekomunikacija i saobraćaja (Izgradnja mosta na rijeci Savi) u kojem je iznos odštete približno 2,1 milion KM; Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček vs. BiH zbog nikada izgrađene hidrocentrale Vrbas, gdje je investitorima dodijeljena koncesija (navodno) 2004. godine, ali radovi nikada nisu započeti. Investitor je raskinuo ugovor i traži naknadu štete u iznosu od oko 250 miliona KM.



U investicijskim sporovima uglavnom učestvuju države i velike kompanije. Visina odštetnih zahtjeva je gotovo uvijek vrlo visoka, milionska, te ukoliko se desi da država izgubi spor, odšteta, odnosno posljedica gubitka spora ide na teret budžeta države. Najveći arbitražni centri pred kojima se rješavaju ovi sporovi nalaze se u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Parizu, Štokholmu, Londonu, te Singapuru. BiH ima Arbitražni sud koji djeluje pri Vanjsko-trgovinskoj komori.



Na konferenciji "Treći sarajevski dani arbitraže" bit će govora i o položaju žena u pravosuđu u sklopu panela Udruženja Arbitral Woman, na kojem će govoriti poznata bh. advokatica Senka Nožica.



Konferencija će biti održana 16. februara u 9:00 sati.