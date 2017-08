Apel sarajevske policije: Prosjačenje je biznis, djeci ćete pomoći tako što ćete ih prijaviti na 122

Prosjačenje na sarajevskim ulicama je, prema navodima iz policije, mnogo više posao, nego stvarna potreba, a uz ostalo to potkrepljuju i statistikom u kojoj se navodi da prilikom prosjačenja zatiču sve više osoba koje imaju osiguranu socijalnu pomoć.

Sadija Zulčić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Za vrijeme ljetnih mjeseci, ili policijskom terminologijom, kada je pojačana frekvencija u gradu, policijski službenici uz redovne aktivnosti imaju sve više posla zbog prosjačenja. Naročito na području sarajevskih općina Stari Grad i Centar.Policijska Stanica Stari Grad Sarajevo ima posebno odjeljenje za oblast prosjačenja, na čijem je čelu Sadija Zulčić. On objašnjava da Zakon o prekršajima KS prosjačenje svrstava pod prekršaj."Sankcije za punoljetnike su od 300 do 900 KM, a policija izdaje prekršajni nalog kada zatekne osobu u prosjačenju u najmanjem iznosu od 300 KM. Ako imamo povratnike, možemo podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prema sudu, gdje sud može izreći veću kaznu", kazao je Zulčić, dodavši da u slučajevima prosjačenja imaju problem s naplatom.Prema Zulčićevim riječima, složeniji je proces kada su djeca uključena u prosjačenje, jer tada djeluju u saradnji s Centrom za socijalni rad, nastojeći da identifikuju roditelje maloljetnika, odnosno osobe odgovorne za problem."Kad se utvrdi identitet maloljetnika, imamo dnevni centar koji preuzima odgovornost uz pomoć mobilnog tima i, naravno, uz našu evidenciju i pomoć. Mi izdajemo zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja", objašnjava Zulčić za Klix.ba.Dodao je kako im se često dešava da, kad nađu roditelja ili staratelja djeteta koje je uhvaćeno prilikom prosjačenja, kažu da su dijete poslali da kupi hljeb i da ne znaju zašto su djeca to uradila.Na pitanje kako policija reaguje na situacije kada se prilikom prosjačenja koriste djeca omamljena posebnim sredstvima kako ne bi plakala, Zulčić ističe da su prosjaci spremni na sve kako bi sebi olakšali način zarade."Policijski službenici u skladu sa svojim ovlastima, u opisu svog posla, rade sve ono što mogu završiti na mjestu događaja. Mi radimo planske aktivnosti. Imamo izuzetnu saradnju s drugim policijskim upravama i s Centrom za socijalni rad. Trijažni centar u sklopu Centra za socijalni rad također radi s nama", ističe Zulčić.Fotografija na kojoj žena, dok prosi, drži gazu preko usta djeteta, u posljednje vrijeme bila je veoma popularna na društvenim mrežama, a Zulčić pojašnjava da policija djeluje na osnovu informacija s društvenih mreža, provjerava ih i obrađuje."Mi provjeravamo te informacije, postupamo prema njima. To pokušavamo dovesti u okvir zakona. Nama to nije jedina problematika s kojom se susrećemo, bar u oblasti javnog reda i mira. Mada nam je ova problematika prioritet, zbog maloljetnika", zaključuje Zulčić.Pripadnica Policijske stanice Stari Grad Sarajevo Snežana Petrović-Gatalo, koja se svakodnevno na terenu susreće s problemom prosjačenja, objašnjava da je na području Starog Grada samo u 2017. godini registrovano 459 prijestupnika kojima su izdati prekršajni nalozi za prosjačenje."Od toga je bilo 30 muškaraca, ostalo su žene. Podnesena su 54 prekršajne prijave, od toga je bilo osam muškaraca. Ljudi koji prose na ulicama većinom dolaze iz drugih općina, odnosno iz drugih kantona, gradova... Najčešće dolaze iz Zeničko-dobojskog kantona, konkretno: Kakanj i Visoko. Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, najviše prijestupnika dolazi iz Živinica", kaže Petrović-Gatalo, dodavši da je uglavnom riječ o romskoj populaciji, 95 posto.Dodaje da u posljednje vrijeme imaju sve više evidentiranih osoba koje ne pripadaju romskoj populaciji."Imamo veliki broj osoba koje ostvaruju prava na naknade za socijalno zbrinjavanje i druge vidove pomoći, ali se i dalje bave prosjačenjem, što je pokazatelj da je prosjačenje sve više zanimanje, a ne potreba", poručila je Petrović-Gatalo za Klix.ba.Ističe da su, kada je riječ o djeci, u protekloj godini na području Kantona Sarajevo zatekli 133 djece u prosjačenju, gdje je bilo 88 dječaka i 46 djevojčica."Stari Grad je najbolji glede tog pitanja - 13 ih je zatečeno. Većinom su na području Centra, ali poznati su i nama, jer se kreću i na području Starog Grada. Uz to, mi veoma dobro sarađujemo s kolegama iz drugih policijskih uprava", objašanjava ona.Petrović-Gatalo apeluje na građane da ne daju novac prosjacima i da prijave svaki slučaj u kojem zateknu maloljetnu osobu, da obavezno pozovu nadležnu policijsku upravu, ili se obrate na broj 122."Mi ćemo u saradnji s centrima za socijalni rad poduzeti sve mjere da zbrinemo tu djecu. Pokušat ćemo naći roditelje ili staratelje. Zakon o prekršajima KS predviđa kaznu od 400 do 1.200 KM za roditelja ili staratelja maloljetnika koji je učinio prekršaj", zaključuje Petrović-Gatalo.