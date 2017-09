Animal Care Centar počinje graditi azil za pse u Mostaru

Mostarska organizacija ljubitelja životinja Animal Care Centar zajedno sa svojim njemačkim partnerima organizira korisnu akciju steriliziranja i kastriranja pasa i mačaka, a objavljuju i početak radova na svom azilu za pse.

Mostarska organizacija ljubitelja životinja Animal Care Centar zajedno sa svojim njemačkim partnerima organizira korisnu akciju steriliziranja i kastriranja pasa i mačaka, a objavljuju i početak radova na svom azilu za pse.

"Naša partnerska organizacija iz Njemačke "Streunerglück"​, na čelu sa ​​dr. Stefanie Grabs, ​predsjednicom Udruženja, ponovno nam stiže u Mostar i to ne bez razloga. Od 24. do 27. septembra u saradnji s našim njemačkim partnerima te Veterinarskom stanicom "Rudnik", kastrirat ćemo i sterilizirati pse i mačke u Mostaru. Zajednički se borimo protiv nekontrolisanog razmnožavanja životinja koje žive na ulici. Cilj nam je maksimalno smanjiti broj pasa i mačaka koji bi, da ne provodimo ovakve akcije, bili suočeni s okrutnim uličnim životom jer niti jedna životinja ne bi smjela biti rođena samo da bi umrla", saopštili su iz ove mostarske organizacije.



Kao i do sada, kažu da im podršku pružaju sugrađani koji žele svoje ljubimce sterilizirati ili kastrirati.



"Veselimo se vašem odazivu i saradnji u još jednoj humanoj akciji. Ovom prilikom molimo sve ljubitelje i zaštitinike životinja da pomognu u hvatanju i hranjenju pasa i mačaka koji žive na ulicama.Također vas želimo izvijestiti kako su nas predstavnice Streunerglücka posjetile nedavno kada smo i službeno postavile kamen temeljac za prvi azil za napuštene pse i mačke u Hercegovini. Budući da je projekt finaliziran, vrijeme je za početak "krupnih" koraka. Cilj nam je otvoriti veterinarsku ​ambulantu za pružanje prve pomoći ozlijeđenim životinjama i životinjama nađenim na ulici. Uz to, plan je napraviti unutrašnje i vanjske boksove za boravak napuštenih životinja te veliki otvoreni prostor za socijalizaciju životinja kako bi što prije mogle biti udomljene", kažu iz Animal Care Centara.