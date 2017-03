Analitičari: Smanjenje stope nezaposlenosti ne znači i otvaranje novih radnih mjesta

Arhiv/Klix.ba

Mjere aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, za koje je samo u 2016. i 2017. godini, iz entitetskih budžeta izdvojeno više od 100 miliona konvertibilnih maraka, izazvale su proturječja predstavnika vlasti i stručnjaka za ekonomiju i politiku. Dok prvi nastoje pokupiti zasluge za "smanjenje broja nezaposlenih", drugi tvrde da je riječ samo o "kratkoročnim rješenjima".

Mjere aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, za koje je samo u 2016. i 2017. godini, iz entitetskih budžeta izdvojeno više od 100 miliona konvertibilnih maraka, izazvale su proturječja predstavnika vlasti i stručnjaka za ekonomiju i politiku. Dok prvi nastoje pokupiti zasluge za "smanjenje broja nezaposlenih", drugi tvrde da je riječ samo o "kratkoročnim rješenjima".