Udruženje za kreativno učenje PLUS 11. oktobra organizira još jednu konferenciju pod već javnosti poznatim nazivom Vaša(r) ideja. Bit će to petnaesti po redu i nimalo manje tematski privlačan, poučan i zanimljiv ciklus predavanja koje će održati izvrsni i uzorni članovi naše društvene zajednice, zahvaljujući kojima ćemo biti u prilici spoznati da još uvijek postoje šanse i prostor za motiviranost u našoj naizgled beznadežnoj sredini.

Udruženje za kreativno učenje PLUS 11. oktobra organizira još jednu konferenciju pod već javnosti poznatim nazivom Vaša(r) ideja. Bit će to petnaesti po redu i nimalo manje tematski privlačan, poučan i zanimljiv ciklus predavanja koje će održati izvrsni i uzorni članovi naše društvene zajednice, zahvaljujući kojima ćemo biti u prilici spoznati da još uvijek postoje šanse i prostor za motiviranost u našoj naizgled beznadežnoj sredini.

Petanestu konferenciju Vaša(r)a ideja otvorit će Amel Mukača, mladi poduzetnik i marketing konsultant, suosnivač Krompir.ba i Grickalica.ba od kojeg ćemo imati priliku naučiti kako da steknemo komunikacijske vještine i vještine prezentovanja, kako da postanemo odgovorni, iskreni, neustrašivi, pragmatični, odlučni, ambiciozni i pouzdai; odnosno kako da steknemo osobine koje jedan poduzetnik mora posjedovati ukoliko želi hraniti svoj poduzetnički duh.Uslijedit će predavanje Edina Zuhrića, profesora, profesionalnog sportskog penjača, alpiniste i trenera sporstkog penjanja, zaslužnog za uređenje više prirodnih penjališta u BiH, čiji je talenat krunisan i titulama prvaka i viceprvaka u sportskom penjanju u leadu, a ciklus predavanja biće zaokružen izlaganjem Marija Hiberta, docenta sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, stručnjaka za informacijske i komunikacijske znanosti, koji se bavi istraživanjem problematike u domenu kritičkog bibliotekarstva, digitalne epistemologije, medijske kulture, informacijske politike i etike, demokratije i ljudskih prava.Ovaj ciklus izrazito inspirativnih dvadesetominutnih predavanja imat ćemo priliku pogledati i poslušati, a potom i diskutovati sa izlagačima, u srijedu 11.10.2017. u 19 sati u Kinu Meeting Point."Ulaz je, kao i uvijek do sada, besplatan, kakvo bi i znanje trebalo biti”, navode osnivačice Udruženja PLUS, ističući kako će i dalje nastaviti da se zalažu za slobodan pristup znanju i informacijama, ali i ‘motivacijama’; naročito bitnom aspektu za budućnost omladine Bosne i Hercegovine.Pojekt Vaša(r) ideja je podržala Američka ambasada u BiH, a realizira se u saradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH, te pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.Nina Đumrukčić, dvadesetčetverogodišnja doktorantica eksperimentalne psiholingvistike i istraživačka asistentica na Heidelberg Univerzitetu, govori o svom putu ka ostvarenju profesionalnih ciljeva i snova, raznolikim mogućnostima stipendiranja za nastavak školovanja i usavršavanje u inostranstvu, nudeći konkretne savjete kako biti primljen na željenu visokoškolsku instituciju i kako za isto steći potrebna finansijska sredstva. Ona svoje predavanje završava zanimljivim citatom: "You miss 100% of the shots you never take“.I ove godine u okviru koncepta Vaša(r) ideja realizirat će se i niz radionica za mlade. Pet timova iz različitih bh. gradova raspodijeljenim u grupe koje će voditi iskusni mentori iz raznih prikladnih oblasti, ovisno o temama istraživanja i ciljanim formama finalnih učeničkih uradaka, družit će se u radnim kampovima, ali i intenzivno raditi na realizaciji vlastitih kreativnih uradaka.Naredna konferencija Vaša(r) ideja će se realizirat će se 12.4.2017. u sarajevskom Meeting Pointu.Pojekt Vaša(r) ideja je podržala Američka ambasada u BiH a realizira se u saradnji sa kinom Meeting Point, Asocijacije srednjoškolaca u BiH, te pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo.