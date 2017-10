Ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc odbacio je u razgovoru za Klix.ba sve češće tvrdnje da njegova zemlja ne ulaže u BiH. Kako kaže, BiH je za Tursku posebno važna zbog historijskih i kulturnih veza. Koc se osvrnuo i na izgradnju brze ceste Sarajevo-Beograd, ističući kako je sada sve na resornim ministarstvima BiH i Srbije.

Ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc odbacio je u razgovoru za Klix.ba sve češće tvrdnje da njegova zemlja ne ulaže u BiH. Kako kaže, BiH je za Tursku posebno važna zbog historijskih i kulturnih veza. Koc se osvrnuo i na izgradnju brze ceste Sarajevo-Beograd, ističući kako je sada sve na resornim ministarstvima BiH i Srbije.

Raste trgovinska razmjena između BiH i Turske

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Sve u vezi brze ceste Sarajevo-Beograd sada je na resornim ministarstvima

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nedavno je boravio u službenoj posjeti susjednoj Republici Srbiji. Ambasadora Koca smo pitali koliko je ova posjeta važna za kompletan region."Mislim da je tokom ove posjete izrečeno dosta pozitivnih poruka i za region. Složit ćete se da Republika Turska na veoma postojan način podržava u kompletnom regionu prije svega mir i stabilnost. Ova posjeta bila je potvrda značaja mira i stabilnosti u regionu, ali i prilika za razmjenu mišljenja na najvišem nivou", kazao je Koc.Kako kaže, posjeta susjednoj Srbiji predstavlja i jasnu poruku da se radi na tome da i ekonomski odnosi prate stabilnost Srbije, ali i kompletnog regiona. On dodaje da je dosta naglasaka stavljeno na nove ekonomske inicijative na kojim se može raditi u bilateralnim, ali i multilateralnim odnosima."Ne smijemo zaboraviti da je BiH susjedna zemlja Srbiji. Ovakve posjete s jakim i pozitivnim porukama poslanim u region posebno su značajne jer je pažnja posvećena pozitivnoj agendi poput projekata i razvoja", rekao je Koc.Posjetu turskog predsjednika zvaničnom Beogradu ocijenio je veoma uspješnom po cijeli region i to zbog procesa na kojim se intenzivno radi.Na pitanje kako komentariše sve češće tvrdnje da turske investicije idu u Srbiju, a ne u BiH, Koc je odgovorio da Turska uvijek naglašava da je BiH za nju posebna zemlja zbog historijskih i kulturnih veza."Da ostavimo sve druge stvari po strani, ne smijemo zaboraviti da u Turskoj živi šest miliona ljudi koji su porijeklom iz BiH. Naši građani su živi most koji je nemoguće ne uzeti u obzir jer oni čine posebnim odnose Turske i BiH", kazao je Koc.Dodaje da brojke na najbolji način govore o tome kakvi su ekonomski odnosi BiH i Turske. Kako kaže, Turska je s BiH 2003. potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini i te godine ukupan obim trgovinske razmjene s našom zemljom iznosio je 70 miliona dolara."U 2015. godine obim trgovinske razmjene iznosio je 542 miliona dolara, 2016. godine taj broj je iznosio 600 miliona dolara, a u prvih osam mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 12 posto. Ovaj iznos će sigurno preći i 700 miliona dolara. Od 2003. do 2017. godine imamo deset puta veću vrijednost trgovinske razmjene", rekao je Koc.On je kazao da je ZiraatBanka prva strana banka osnovana u našoj zemlji u potpunosti svojim kapitalom. Ističe da je početni kapital pri osnivanju ZiraatBanke iznosio 40 miliona eura."Već nekoliko godina se koriste povoljne kreditne linije u iznosu od 100 miliona eura za poticaj povratka u BiH i nekih 50 miliona eura koji su namijenjeni za startupe, biznise novih mladih firmi i ukupnu podršku malim i srednjim preduzećima. Do sada je zaposleno 6.500 osoba kao posljedica korištenja kredita u BiH. To govori koliko Turska pridaje značaja ekonomskom razvoju BiH od samog početka", kazao je Koc.Turski ambsador smatra kako ovo predstavlja i jednu vrstu garancije turskim privrednicima, odnosno da imaju povjerenja kako je njihov novac siguran u BiH. Dodaje da je blizu stotinu turskih firmi u našoj zemlji, ali da se uglavnom priča o velikim firmama poput Natron-Hayata u Maglaju i Sisecam Soda u Lukavcu."Te dvije firme zajedno zapošljavaju 1.500 ljudi. U tom kontekstu turski privrednici dugi niz godina investiraju u proizvodnju papira i generalno hemijsku proizvodnju. U sektoru zdravstva imamo jednu tursku klinku i još jedna je u pripremnoj fazi i ovih dana očekujemo da će bit otvorena. Tu je i firma Nobel lijek koja dugi niz godina posluje u farmaceutskoj industriji", rekao je Koc.Kao posebnu oblast u kojoj se bilježi rast naveo je oblast poljoprivrede. Kako kaže riječ je o oblasti u kojoj BiH najviše izvozi u Tursku počevši od mesa pa do suncokretovog ulja. Ističe da Turska u kontinuitetu nastoji ohrabriti i privući veći broj privrednika da posluje i investira u BiH."Iduće sedmice, tačnije 26. oktobra u Sarajevu bit će prvi put održan agro poslovni forum na najvišem nivou. Riječ je o realizaciji inicijative o kojoj se konkretnije govorilo kada je turski ministar poljoprivrede i hrane u augustu boravio u BiH. Ovaj forum bit će izvrsna prilika da se u kompletnoj oblasti radi zajedno i da firme iz BiH nađu sebi partnere u Turskoj", kazao je Koc.On je rekao da je zbog potreba Turske za povećanjem uvoza iz BiH došlo do toga da je potrebno revidirati Sporazum o slobodnoj trgovini iz 2003. godine. Već se intenzivno radi na revidiranju, a prema informacijama ambasadora pregovori su u završnoj fazi."To je značajno za obje zemlje i jednostavno to će osigurati kontinuitet razvoja poljoprivrede. Više nećemo morati određivati kvote sa rokom trajanja i to je još jedan dokaz da je BiH posebna zemlja za Tursku", rekao je Koc.Koc je spomenuo i bh. turizam ističući da destinacije iz BiH zauzimaju visoke pozicije na listi putnika iz Turske."Dovoljno je samo pogledat broj letova iz Sarajeva za Tursku koji se povećao na dnevnom osnovu. Turkish Airlines ponekad ima i tri leta na dan iz Sarajeva. Pored Turkish Airlinesa koji je najveća državna kompanija tu su još Pegasus i Atlas Global. Aviokompanije ne idu tamo gdje ne postoji ekonomski napredak. One jednostavno neće otvarati linije za koje misle da neće biti mnogo putnika", kazao je Koc.Osvrnuo se i na projekte koje je finansirala Turska razvojna agencija (TIKA), Turski kulturni centar "Yunus Emre", ali i na obrazovnu saradnju Turske i BiH. Kako kaže, investicija u Internacionalni Univerzitet u Sarajevu u 2014. godini iznosila je oko 36 miliona eura."IUS zapošljava bh. građane i taj broj iznosi oko 300. Najveći broj studenata na IUS-u su građani Turske koji dolaze da dovrše svoje obrazovanje i njihov dolazak utječe na privredu BiH. To je fabrika u kojoj se ne vidi dim", rekao je Koc.Koc je kazao kako je Turska do sada uspješno radila na 20 posto izgrađenih kilometara autoputa u BiH. Sa ambasadorom Turske razgovarali smo i o brzoj cesti Sarajevo-Beograd."Postoji jasno izražena politička volja koja je u ovakvim procesima najznačajnija. Inicijativa je prvi put pokrenuta u okviru naše trilaterale sa BiH i Srbijom. Prošle godine prilikom trilateralnog susreta turski ministar ekonomije je inicirao i predložio prijedlog u vezi brze ceste Sarajevo-Beograd svakako misleći koliko će to doprinijeti i BiH i Srbiji, a i kompletnom povezivanju regionu", kazao je Koc.Koc je podvukao značaj jasnih i nedvosmislenih poruka koje je uputio predsjednik Turske prilikom posjete Srbiji dodajući da se najiskrenije nada da će resorna ministarstva raditi na studijama fizibiliteta te da će razmotriti koja im je trasa najisplativija, odnosno najbolja."Ja se nadam da će doći do toga jako brzo. Naša podrška je jasno potvrđena na najvišem nivou", rekao je Koc.Na pitanje da li je Turska odredila rokove do kada vlasti iz BiH i Srbije trebaju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, ambasador je odgovorio da nije određen nikakav krajnji rok."Očekuje se da svi oni koji budu članovi ekspertnih grupa u obje zemlje da pomognu svojim vladama", kazao je Koc.Ambasador Turske prokomentarisao nam je i mogućnost uključivanja Sandžaka u infrastrukturni projekat. Kako kaže, bolje povezivanje oblasti infrastrukturom jako je značajno za kompletan region."U tom smislu poruka koju je predsjednik Republike Turske upravo ide u tom smislu. Odnosno, da je riječ o potrebi za boljim povezivanjem regiona. Sada su na potezi ministarstva i stručnjaci koji će procijeniti šta im je u ovom trenutku najbolje", rekao je Koc.