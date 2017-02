Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov: Glasine o raspadu BiH su pretjerane

Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov rekao je da su glasine o mogućem raspadu BiH pretjerane s ciljem da se podstaknu tenzije i odvrati pažnja od stvarnih problema.

"Prema mom mišljenju, glasine o raspadu BiH nisu samo pretjerivanje, one često cirkulišu sa ciljem da se namjerno stvore tenzije u zemlji kako bi se lokalnom stanovništvu i međunarodnoj zajednici skrenula pažnja sa istinski važnih problema vezanih za socijalni i ekonomski razvoj, sigurnost i radikalizaciju", istakao je Ivancov.



On je rekao da su te glasine često povezane s referendumom u Republici Srpskoj, prenosi Radio Slobodna Evropa.



"Dozvolite mi da vas uvjerim - vlasti Republike Srpske su u potpunosti posvećene sprovođenju Dejtonskog sporazuma, ne dovode u pitanje principe tog sporazuma i aktivno ih promovišu, postupajući isključivo u skladu s principima demokratije i unutar lokalnog pravnog okvira", istakao je Ivancov.



On je rekao da je Dejtonski sporazum, kojim je okončan rat u BiH, uvijek bio kritikovan od nekih snaga.



"BiH funkcioniše na osnovu važećeg međunarodnog pravnog dokumenta koji sadrži sve neophodne osnovne principe. Mi, kao jedan od garanta tog mirovnog sporazuma, podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet BiH, decentralizaciju u sistemu odlučivanja, kao i osnovna pravila jednakosti, kompromisa i konsenzusa među narodima koji čine državu", poručio je Ivancov.