Ambasador Indije za BiH: Velike mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje BiH i Indije

Ambasador Indije za BiH Rahul Chhabra (Foto: FENA)

Posljednjih godina Republika Indija bilježi ubrzan ekonomski razvoj, uz respektabilnu softversku tehnologiju, stoga, nerezidentni ambasador Indije za BiH Rahul Chhabra smatra da je širok dijapazon mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje Indije i BiH.

Ambasador Chhabra je naglasio da je već prošla 21 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa BiH i Indije i da treba nastaviti putem unapređenja dobrih i prijateljskih odnosa, razmjene posjeta na visokom i najvišem nivou, ali je također potrebno intenzivirati aktivnosti u vezi s potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.



"Time bi se stvorili uvjeti za realizaciju projekata, uspostavljanje već najavljenih informaciono-tehnoloških centara na univerzitetima u Sarajevu i Banjoj Luci", kazao je ambasador Chhabra i dodao da je širok dijapazon mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje Indije i BiH i u oblasti željezničkog saobraćaja i infrastrukture.



Podsjetio je da se u Indiji svake godine održava ekonomski forum za zapadnu i istočnu Evropu, "ali novu vrijednost biznismeni mogu napraviti ukoliko postoji razmjena informacija, upoznavanje".



"Zato treba olakšati putovanje građanima, turistima, biznismenima i mi radimo na tome", naglasio je.



Ambasada Indije u Budimpešti je od 26. februara 2016. godine olakšala dobijanje viza za Indiju, tako što je uvela izdavanje elektronske vize za turistički posjet, kao i biznis vize, a time je broj posjeta bh. građana povećan.



Iznio je podatak da je u 2015. izdata 91 viza, a već 2016. godine 144 vize, elektronskim putem. U 2015. bilo je izdato 17 biznis viza, a u 2016. godini 21 biznis viza.



"Tokom 2015. BiH je posjetilo oko 940 Indijaca, u 2016. taj broj je povećan. U BiH je zabilježena 1.621 posjeta, što je duplo više otkako smo uveli elektronske vize i to me raduje", kazao je Chhabra.



Turisti iz Indije dolaze u Bosnu i Hercegovinu, pogotovu u zimskom periodu, ali i u proljeće, "impresionirani su ljepotama BiH, uživaju u skijanju, hrani, šetnji, ahritekturi, gostoprimstvu".



Također, putem različitih programa vlada Indije pomaže i studentima, stipendiranjem studenata u Indiji, koje može trajati od tri sedmice do tri godine, a studenti mogu izabrati od 30 do 60 smjerova, sve troškove boravka finansira vlada Indije, ali, nema zainteresiranih studenata iz BiH.



U Indiji se održavaju i festivali književnosti, umjetnosti, a najpoznatiji festival je Jaipur, literarni festival na kome sudjeluju književnici iz cijelog svijeta, održava se svake pete godine. Najpoznatiji godišnji festival je Holi, festival boja, dok se plesni festivali održavaju tokom cijele godine.



BiH i Indija imaju jako dobru kulturnu saradnju, Indija je počasni gost ovogodišnjeg festivala Sarajevo Sarajevska zima, u kojem učestvuje 1.500 umjetnika, a pokrovitelj je upravo ambasador Chhabra.



"Ima prostora za veću saradnju BiH i Indije, obje države imaju bogatu ponudu, biznismeni iz Indije imaju motivaciju da investiraju u infrastrukturnim, tehnološkim projektima, ali nemaju potporu domaćih vlasti", zaključio je nerezidentni ambasador Indije za BiH, sa sjedištem u Budimpešti, Rahul Chhabra.