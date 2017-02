Almaz Nezirović osuđen na dvije godine zatvora za zločine nad Srbima

Prvostepenom presudom Suda BiH bivši pripadnik HVO Almaz Nezirović osuđen je na dvije godine zatvora za zločin nad srpskim civilima u Derventi i Brodu 1992. godine.

Sud BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Prvostepenom presudom Suda BiH bivši pripadnik HVO Almaz Nezirović osuđen je na dvije godine zatvora za zločin nad srpskim civilima u Derventi i Brodu 1992. godine.

Obzirom na to da je Nezirović oko četiri godine proveo u ekstradicionom pritvoru, on je današnjom presudom, na koju postoji mogućnost žalbe, slobodan, jer mu je u izrečenu kaznu uračunat period proveden u pritvoru.



Zbog lošeg zdravstvenog stanja, Nezirović nije prisustvovao izricanju presude.



Predsjedavajuća Sudskog vijeća Mediha Pašić rekla je da je Nezirović proglašen krivim jer je od kraja aprila do kraja juna 1992 godine kao pripadnik Vojne policije 103 Derventske brigade HVO-a mučio i nečovječno postupio prema zatvorenim srpskim civilima u derventskim logorima Rabić i Silos polje, te u logoru Tulek na području opštine Brod.



Ona je dodala da je Vijeće na temelju dokaza došlo do nesumnjivog zaključka da je Nezirović za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i HVO-a kao stražar u ovim logorima sa umišljajem počinio ratni zločin nad srpskim stanovništvom.



Iz iskaza svjedoka, a što je potkrijepljeno i materijalnim dokazima, kaže Pašićeva, proizilazi da je optuženi otvoreno demonstrirao svoju nadmoć i bio izvršilac ili saizvršilac okrutnih radnji prema zatvorenicima.



Pašićeva je navela imena 25 svjedoka koji su bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju od strane optuženog, koji su u svojim iskazima naveli da ih je Nezirović sam ili sa drugim pripadnicima HVO-a tukao tako što je tražio da tri prsta kojim se krste stave na sto i onda gumenim pendrekom udarao po njima.



Udarani su palicama, rukama i nogama, kundacima pušaka i po ostalim dijelovima tijela.



Ona je, između ostalog, navela da je svjedok Stanimir Pijetlović svjedočio da mu je Nezirović nakon premlaćivanja palicom zabijao nož po prstima, dok je svjedok Slobodan Jović ispričao da ga je optuženi tjerao da pase travu.



Prema iskazu svjedoka Neđe Blagojevića, Nezirović je tjerao zatvorenike i da pjevaju ustaške pjesme.



Analizom svih provedenih dokaza, Pašićeva je rekla da je sudsko vijeće utvrdilo da je optuženi sa umišljajem počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.



Prilikom uređivanja visine kazne, kao olakšavajuće okolnosti uzeto je njegovo korektno držanje pred Sudom i loše zdravstveno stanje.



Njegov branilac Kerim Čelik rekao je nakon ročišta da će se žaliti na presudu, jer misli da neke optužbe nisu dokazane.