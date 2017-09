Ako ne bude suspendovan, referendum u RS-u 19. novembra

Foto: Arhiv/Klix.ba

Odluka o referendumu u Republici Srpskoj (RS) o Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koja je 20. septembra objavljena u “Službenom glasniku RS-a”, stupa na snagu i počinje da teče rok za njegovo održavanje.

Za dan održavanja referenduma utvrđuje se prva nedjelja po isteku 50 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.



To znači da bi referendum u RS-u trebalo da bude održan u nedjelju, 19. novembra, ukoliko odluku ne suspenduje Narodna skupština RS-a, kako je to najavio entitetski predsjednik Milorad Dodik.



Referendumsko pitanje o kojem bi se građani RS-a trebalo da izjasne glasi: “Da li podržavate neustavno i neovlašćeno nametanje zakona od strane visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno nametnute zakone o Sudu i Tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na teritoriji RS-a”.



Uz odluku o referendumu u "Službenom glasniku RS-a“ je 20. septembra objavljen i skupštinski zaključak u vezi s odlukom o raspisivanju referenduma u kojem se kaže da, entitetski parlament, shodno Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi, zadužuje Komisiju za izbor i imenovanje da pripremi prijedlog odluke o imenovanju Republičke komisije za provođenje referenduma.



Narodna skupština RS-a je sjednici 15. jula 2015. donijela odluku o raspisivanju ovog referenduma, ali ona sve do 20. septembra ove godine nije bila objavljena u "Službenom glasniku RS-a“, što je kritikovala opozicija uz tvrdnju da je Milorad Dodik manipulisao referendumom.



On je, međutim, naveo da najavljena suspenzija odluke o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH nije trajno odustajanje, a ostat će na Narodnoj skupštini i institucijama da to pitanje ponovo problematizuju i ukoliko se, kako je kazao, ne bude poštovao Ustav i Dejtonski sporazum.



Dodao je i da će za neku eventualnu narednu odluku o referendumu trebati konsenzus, a da opozicija ne podržava izjašnjavanje građana o ovom pitanju.



Odluku o suspenziji trebalo bi, kazao je, usvojiti na jednoj od narednih sjednica Narodne skupštine, a zasad nije zakazan tačan termin.



Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack nedavno je naglasila da referendum mora biti otkazan, ne samo suspendovan ili privremeno obustavljen.