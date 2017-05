Akcija za Mimu Šahinpašića završava u nedjelju, cilj je sakupiti još 10.000 KM

Foto: udrimuski.ba

Humanitarna akcija sakupljanja novca za Mimu Šahinpašića bit će okončana donatorskom večerom koja će biti upriličena 21. maja u sarajevskom Coloseumu.

Tim povodom za Klix.ba govorio je jedan od organizatora akcije Almir Čehajić Batko koji je istakao nadu da će se večerom sve elaborirati i da će akcija biti zaokružena.



"Novac od telefona je naplativ tek za mjesec-dva. Suštinski to ništa ne mijenja, ali nikad ne znamo koliko će oni tačno donijeti novca. Mimi treba transplantacija s plazmaferezom i mislim da nam je dodatnih 10.000 KM sasvim OK i da ćemo poslije donatorske večere sve elaborirati", rekao je Batko za naš portal.



On je istakao kako je nemoguće predvidjeti dodatne troškove liječenja zbog činjenice da pojedini pacijenti iz raznih razloga u bolnici moraju ostati duže, što predstavlja dodatni trošak.



"Imamo pacijente koji ostanu duže nego što je predviđeno, a jedan dan intenzivne njege košta 1.600 eura i zato nikada ne možemo biti sigurni koliko nam treba. Jednom kada se završi neka akcija nemoguće je reći 'treba nam još'", objasnio je Batko.



Što se tiče eventualnog viška novca, Batko je kazao da ima pacijenata kojima treba pomoć i da ništa neće ostati neiskorišteno. Kada je rijč o kritikama dijela javnosti zbog navodnog zanemarivanja drugih, manje poznatih pacijenata, Batko je kazao kako je to nešto što on ne može kontrolisati.



"Ja ne mogu objasniti zašto je reakcija javnosti na nekoga slabija, a reakcija za Mimu takva kakva jeste. To je tema za naučnike. Poslije 357 ljudi za koje niko nije čuo dok ih nismo spasili Mimo je prva javna ličnost u našem programu i odmah je katastrofa", rekao je naš sagovornik.



Mimo je trenutno izvan bolnice i radi nalaze i predtransplantacione preglede koji će biti poslani u Francusku i onda će tamošnji ljekari dati svoje mišljenje. Kako nam je objašnjeno iz organizacije donatorkse večere, u narednih sedam dana on će biti u Grenoblu.



Donatorska večera za Mimu Šahinpašića održat će se 21. maja 2017. godine u Coloseum Clubu Sarajevo od 21 sat.



Podsjećamo, Šahinpašiću je prestala funkcija bubrega transplantiranog prije 17 godina te mu je hitno potrebna retransplantacija koja košta 100.000 KM.



Vaučeri po cijeni od 50 KM mogu se kupiti u prostorijama radija Otvorena mreža, Zmaja od Bosne 52, svaki radni dan od 9 do 19 sati. U cijenu je uključena večera bez pića.



Na Donatorskoj večeri bit će upriličena aukcija i tombola, a sve posjetitelje će zabavljati Adis Škaljo. Organizatori su Klub frizera Sarajevo i Otvorena mreža.