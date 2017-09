U Sarajevu su danas u Glavnom uredu Granične policije predstavljeni zvanični podaci o međunarodnoj operativnoj akciji ''Dardaneli'' koja se vodila u saradnji s pravosuđem i policijom zemalja regiona, Hrvatske i Crne Gore, a usmjerena je na otkrivanje i procesuiranje osoba osumnjičenih za krijumčarenje velikog broja ilegalnih migranata, uglavnom s područja Turske, Sirije i Bliskog istoka, preko BiH u Hrvatsku, čime su počinitelji kaznenih djela ostvarivali veliku nezakonitu imovinsku korist.

U Sarajevu su danas u Glavnom uredu Granične policije predstavljeni zvanični podaci o međunarodnoj operativnoj akciji ''Dardaneli'' koja se vodila u saradnji s pravosuđem i policijom zemalja regiona, Hrvatske i Crne Gore, a usmjerena je na otkrivanje i procesuiranje osoba osumnjičenih za krijumčarenje velikog broja ilegalnih migranata, uglavnom s područja Turske, Sirije i Bliskog istoka, preko BiH u Hrvatsku, čime su počinitelji kaznenih djela ostvarivali veliku nezakonitu imovinsku korist.

Provedena akcija je međunarodnog karaktera, a cilj je bio identifikacija organizovane kriminalne grupe koja je krijumčarila državljane Turske i drugih zemalja preko Crne Gore, Hrvatske, BiH i dalje u zemlje EU. Rezultati su ostvareni u saradnji s ministarstvima unutrašnjih poslova susjednih zemalja."Prikupljanje i obrada informacija trajali su tri i po mjeseca. U ovoj akciji u kojoj su koordinirano učestvovale policijske agencije naše zemlje, Hrvatske i Crne Gore uhapšena je 21 osoba u sve tri zemlje. Od toga, u BiH je uhapšeno 11 osoba, državljana BiH za koje se sumnja da su počinili krivično djelo organizovanog krijumčarenja ilegalnih migranata", rekao je šef Odsjeka kriminalističko-obavještajne, analitičke i poslovne analize rizika GPBiH Adnan Kosovac.Cijena za prebacivanje ilegalnog migranta od Turske do neke od zemalja EU bila je između 3.500 i 5.000 eura po osobi, a cijena za prebacivanje iz BiH u Hrvatsku iznosila je 400 eura po osobi. Osoba inicijala M.O., državljanin Turske, je organizator, dok su ostala lica članovi kriminalne organizacije s definisanim i podijeljenim ulogama u vršenju kriminalnih aktivnosti.Kako je saopšteno danas, u jednoj od lokacija pronađeno je devet migranata koji su bili u procesu pripreme ilegalnog odlaska u zemlje EU koji su državljani Turske."Prva ruta išla je iz Turske, preko aerodroma Sarajevo dolazili su u BiH, a ilegalno su je napuštali preko graničnih prijelaza na sjeverozapadu BiH. Druga ruta je išla od Istanbula preko aerodroma u Podgorici, legalno su ulazili u BiH preko kopnenih graničnih prijelaza između Crne Gore i BiH, zadržavali se u Sarajevu i Bihaću par dana, a zatim su ih smještali u privatne objekte na području Bosanske Krajine nakon čega su ilegalno, najčešće u jutarnjim ili noćnim satima, prelazili u Republiku Hrvatsku", rekao je Kosovac.On je naglasio da je ovakvo koordinirano djelovanje pravi način da se rješava ovaj vid kriminalnih aktivnosti.Od 1. januara 2017. do 30. juna 2017. godine prilikom ilegalnog prelaska državne granice (ulaz i izlaz) Granična policija BiH otkrila je 172 osobe što je za 77,31 posto više nego u istom periodu 2016. godine kada je registrirano 97 osoba.Osobe otkrivene u ilegalnom prelasku državne granice u prvih šest mjeseci 2017. godine državljani su 18 zemalja.Kako navode iz Granične policije BiH, u prvih šest mjeseci 2017. godine najveći broj osoba koje su otkrivene u ilegalnom prelasku državne granice (ulaz i izlaz) prema Srbiji i Crnoj Gori su državljani Pakistana (52) i Afganistana (25). Evidentirani su pokušaji ilegalnog prelaska 12 državljana Sirije, šest državljana Turske, tri Iraka i jednog državljanina Palestine. Najveći broj osoba u ilegalnom prelasku državne granice otkriveno je na području u nadležnosti Jedinice granične policije Bijeljina.Operativna saznanja GPBIH i drugih bh. organa, obavještajni podaci i izvještaji EUROPOL-a, IOM-a, FRONTEX-a i drugih relevantnih međunarodnih organa ukazuju da BiH trenutno nije izložena masovnom migracijskom pritisku ili riziku. Ipak, aktuelna situacija u Republici Srbiji i Makedoniji gdje već duže vrijeme boravi veliki broj migranata "zaglavljen" na balkanskoj migracijskoj ruti, ukazuje na moguće aktivnosti migranata među kojima je i pronalazak alternativnih ruta kretanja prema zemljama EU, koje mogu uključivati i tranzit preko teritorije BiH. Slučajevi evidentirani u 2017. godini ukazuju na to da migranti iz zemalja visokog migracionog rizika, u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama, nastoje koristiti teritorij BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama EU.Uz navedeno u kontinuitetu se evidentiraju slučajevi državljana Republike Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni režim s BiH nastojeći da nakon legalnog ulaska u našu zemlju ilegalno nastave putovanje ka zemljama Zapadne Evrope.