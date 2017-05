Akademska zajednica na ispitu: Koji univerzitetski profesori u Banjoj Luci su plagirali naučne radove

Da stvari na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci za pojedince postaju nepodnošljive govori slučaj komisije koja treba provjeriti informacije o plagijatima naučnih radova pojedinih profesora u toj visokoškolskoj ustanovi.

Da stvari na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci za pojedince postaju nepodnošljive govori slučaj komisije koja treba provjeriti informacije o plagijatima naučnih radova pojedinih profesora u toj visokoškolskoj ustanovi.

Lazo Ristić, redovni profesor na Odsjeku za sociologiju FPN, na sjednici Naučno-nastavnog vijeća, kojoj je prisustvovalo 35 članova, rekao je da se povlači iz komisije u koju je stupio prije nekoliko dana.



Ristić je kazao da trpi neviđene pritiske, odnosno da mu stižu neviđene prijetnje, čak i one u kojima se pominje fizička likvidacija. Saopćio je da se zbog toga mora povući iz komisije i da će radije dati otkaz nego pristati da bude u takvoj komisiji.



Profesor Ristić nije želio komentarisati prijetnje, ali ih nije demantovao.



"Znate, nije to nešto što bi bilo toliko značajno za javnost, prijetnje su više bile onako prikrivenog karaktera, ne bih ja izlazio s tim, niti mislim da je to nešto o čemu bi mediji trebalo da pišu", rekao je Ristić u prilično konfuznom telefonskom razgovoru, tvrdeći da ne zna ko mu je prijetio.



Za samu komisiju Ristić je rekao da ona zapravo i nema naročit utjecaj.



"Ta komisija, sastavljena od 5-6 članova, je više, onako, kao kompjuter, u nju nešto ubacite, iz nje nešto izađe i to je to", izjavio je Ristić.



Zbog ovakvih dešavanja neki od nastavnika su od Nastavno-naučnog vijeća zahtijevali da se u čitav proces uključe policija, prosvjetna inspekcija i nadležno tužilaštvo, budući da stanje izmiče kontroli.



Prije deset dana, tačnije 5. maja ove godine FPN Banja Luka se u saopćenju koje nije potpisano oglasio u vezi s navodima da su dr. Radmila Čokorilo (docentica na FPN Banja Luka) i dr. Ljubomir Zuber (vanredni profesor s Filozofskog fakulteta Pale), svoja akademska zvanja stekli na osnovu plagiranja naučnih radova.



"Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci raspisao je konkurs za izbor jednog nastavnika na predmet Radijsko novinarstvo, na koji su se prijavila tri kandidata, među kojima su i dr. Ljubomir Zuber i dr. Radmila Čokorilo. Komisija za izbor u zvanje još uvijek nije dostavila fakultetu završen izvještaj, tako da nije tačna informacija iznesena u medijima da je konkurs završen i da je dr. Radmila Čokorilo izabrana u zvanje vanredne profesorice. Podsjećamo javnost da tokom prethodnog konkursa za isti predmet, Nastavno-naučno vijeće FPN-a nije usvojilo izvještaj kojim se dr. Radmila Čokorilo bira u zvanje vanredne profesorice te je kompletna konkursna procedura ponovljena na osnovu odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci. Ovaj proces je još uvijek u toku. U međuvremenu su se pojavile optužbe da su dr. Ljubomir Zuber i dr. Radmila Čokorilo prijavljujući se na konkurs priložili i plagirane radove. Budući da se radi o ozbiljnim optužbama, Fakultet političkih nauka obavještava javnost da će formirati posebnu komisiju koja će utvrditi da li su optužbe za plagiranje osnovane. O ishodu rada komisije i o mjerama koje će FPN preduzeti povodom ovog slučaja – javnost će biti obaviještena", stoji u saopćenju FPN Banja Luka.



Sa fakulteta su rekli i to da najstrožije osuđuju sve potencijalne neetičke i nezakonite radnje članova akademske zajednice, a posebno onih koji su u ugovornom odnosu na fakultetu te da će preduzeti sve zakonske mjere da eventualni počinioci ovakvih djela budu sankcionisani. To se, do sada, nije desilo.



Prema tvrdnjama pojedinih profesora, Ristić nije ni prvi, ni jedini kojem je prijećeno. Banjalučki Fakultet političkih nauka je odavno izgubio kredibilitet koji takva ustanova mora imati, s obzirom na to da su rukovodstvo, brojni nastavnici i saradnici fakulteta, kao i Banjalučkog univerziteta generalno, duboko involvirani u političke procese u RS, odnosno da su većina članovi političkih partija i otvoreno učestvuju u njihovim kampanjama.



Bivši dekan fakulteta prof. dr. Nenad Kecmanović savjetnik je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za politička pitanja. Ostat će upamćen po tome što je odbijao odlazak s mjesta dekana FPN-a iako je to bio dužan po sili zakona (starosna granica), budući da član 100. Zakona o visokom obrazovanju RS izričito navodi da "nastavniku prestaje radni odnos na visokoškolskoj ustanovi na kraju školske godine u kojoj je navršio 68 godina života, kao i mogućnost nastavničkog angažovanja po bilo kojem osnovu, uz izuzetak profesora emeritusa".



Funkciju Dodikovog savjetnika za politička pitanja obavlja i Aleksandar Vranješ, viši asistent na FPN Banja Luka.