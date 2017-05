Ahmetović: Izetbegovićeva izjava je neodmjerena, Rusija nije strateški saveznik naše zemlje

Sadik Ahmetović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon što je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio da Rusija nema destabilizujući utjecaj i destruktivnu politiku prema BiH, reagovao je donedavni član SDA i zastupnik Nezavisnog bloka u Zastupničkom domu PSBiH Sadik Ahmetović.

"Izetbegovićeva izjava je u najmanju ruku neodmjerena. Rusija kontinuirano podriva stabilnost BiH, od sramotnog ulaganja veta na Britansku rezoluciju o genocidu u Srebrenici, preko stalnih izdvajanja mišljenja na zasjedanjima PIC-a o vrlo važnim pitanjima vezanim za stabilnost BiH, na pitanju referenduma koji je organizovao Dodik o danu RS 9. januaru, ruski ambasador je izdvojio mišljenje i time podstakao destabilizirajuću politiku Milorada Dodika u pogledu vladavine prava i poštivanja odluka Ustavnog suda BiH, do opstrukcija našeg puta u NATO. Tako da slobodno mogu kazati da Izetbegovićeva izjava nije tačna", kazao je Ahmetović.



On je dodao kako je BiH već opredijeljena za članstvo u atlantskoj odbrambenoj i sigurnosnoj organizaciji čiji je član i Republika Turska.



"Strateški saveznik naše zemlje su SAD, a ne Rusija. Stoga, ako ova izjava predstavlja promjenu u našem strateškom vanjskopolitičkom opredjeljenju, Bakir Izetbegović nema pravo sam donositi takvu odluku. Mi već dugo i ozbiljno stagniramo na polju NATO integracija i to je na tom planu jedini rezultat i njegov i Vijeća ministara", istakao je Ahmetović.