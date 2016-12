Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH čekaju veliki izazovi na putu u EU

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević upozorava da tehnološki razvoj i globalizacija predstavljaju veliki izazov na polju zaštite ličnih podataka.

Samim tim se, navodi on u intervjuu Srni, daje sve veći značaj ovom pitanju na svjetskom nivou, a jedan od prioriteta za Evropsku komisiju u 2016. godini bila je upravo zaštita ličnih podataka.



O tome svjedoči i reforma zakonodavstva u toj oblasti, pri čemu je najvažnije donošenje Opšte uredbe o zaštiti ličnih podatka 2016/679.



"Imajući u vidu evropski put BiH, to podrazumijeva veći angažman svih nivoa i vrsta vlasti. Odgovori na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i dodatna pitanja, i ukupne aktivnosti u vezi sa tim, na najbolji način će dati sliku o stanju zaštite ličnih podataka u BiH i njenim prioritetima", navodi Kovačević.



On ističe da je Agencija od početka imala podršku za svoj rad, prije svega, Parlamentarne skupštine BiH kao i Vijeća ministara BiH.



"Nažalost, u ovoj godini ta podrška je dovedena u pitanje. Predstavnički dom nije prihvatio Izvještaj o zaštiti ličnih podataka za 2015. godinu na osnovu, najblaže rečeno, proizvoljne diskusije jednog poslanika. Diskusija je, uglavnom, bila negodovanje na dio Izvještaja u vezi sa problemom sa Tužilaštvom BiH. Kompletan Izvještaj, pa i u tom dijelu, je činjenični, a samim tim i istinit", navodi direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.



U ovoj godini izvršeni su redovni inspekcijski nadzori nad pravnim osobama - onima koji pružaju telekomunikacione usluge.



Prilikom tih nadzora konstatovano je da operateri prije davanja usluge zaključuju ugovore sa potrošačima i tom prilikom uzimaju jedinstveni matični broj (JMB), a u određenom broju slučajeva i kopije lične karte.



Izvršeni su i redovni nadzori kod preostala četiri tužilaštva, uključujući i Tužilaštvo BiH. Vanredni inspekcijski nadzori vršeni su u vezi sa prigovorima i prijavama građana.



Prigovori građana uglavnom su podneseni zbog kopiranja ličnih dokumenata, obrade JMB-a, videonadzora, direktnog marketinga, obrade posebnog staža.



On napominje da je određeni broj postupaka pokrenut prema prijavama građana koji su u potpunosti željeli ostati anonimni.



Prema njegovim riječima, Agencija te prijave ne tretira kao prigovore, jer ne ispituje pojedinačne slučajeve, već postupanja kontrolora prema većem broju građana.



Agencija je u ovoj godini izdala deset prekršajnih naloga.