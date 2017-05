Agencija za zaštitu podataka: SIPA i Tužilaštvo BiH od hapšenja ne treba da prave predstave za javnost

Foto: Arhiv/Klix.ba

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini poziva vlasti gonjenja, prije svega Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), na zakonit način obrade ličnih podataka u istragama.

Agencija je u više navrata pa i u Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2015. godinu, ukazivala na nezakonito postupanje organa gonjenja. Naime, ovi organi obavještavaju ili pozivaju medije o provođenju akcija privođenja, s ciljem da mediji to učine dostupnim javnosti. Posljednji slučaj je, kako navode, jučerašnja akcija.



"Ovakvo postupanje organa gonjenja protivno je zakonskim odredbama koje ih obavezuju da lične podatke koje prikupljaju za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuju na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom. Pravljenje predstave za javnost od krivičnih postupaka šteti i privatnom i javnom interesu. Nameće se pitanje kako određeni mediji imaju ekskluzivitet dobiti određenu informaciju i da li iza toga postoji određeni vid korupcije", saopćenjo je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.



Dodaju da snimci hapšenja osumnjičenih, u potpuno privatnom ambijentu pa i u donjem rublju ne mogu predstavljati javni interes. Vršenje policijskih ovlasti podrazumijeva i obradu ličnih podataka, ali to mora biti u skladu s načelima zakonite obrade ličnih podataka.



"To znači da policijsko ovlaštenje primjenjuje način koji ima najmanje štetne posljedice za nositelja podataka, što nas dovodi do proporcionalnosti, odnosno principa da se lični podaci obrađuju samo u opsegu i mjeri neophodnim za ispunjenje određene svrhe", navode iz Agencije.



Za Agenciju nema dvojbe da su javni organi obvezni informisati javnost o svom radu, pa i proaktivnim pristupom. Međutim, to mora biti izbalansirano između prava na informaciju i prava na zaštitu ličnih podataka i za to postoje standardi.



"Treba praviti razliku između javnog interesa i javnog interesovanja, jer se ne radi o jednoznačnim pojmovima. Ono što je predmet javnog interesa, ne mora značiti i da je javni interes, kao mjerljiva vrijednost. Naprotiv, nekada je javni interes suprotstavljen javnom interesovanju, ali to je pitanje za druge institucije", zaključuju iz Agencije.