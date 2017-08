Porodice, prijatelji, komšije te delegacije Kantona i Grada Sarajeva kao i Općine Stari Grad položile su danas cvijeće i odale počast učenjem fatihe i minutom šutnje stradalim Sarajlijama na mjestu masakra u ulici Halači kod broja 5 na Baščaršiji.

Na tom kobnom mjestu, prije 25 godina, svoje živote su izgubili: Dženan Aljević, Mahir Ferhatović, Tarik Harba, Esma Muratović, Meliha Muratović-Spahić, Almasa Spahić, Mahira Spahić i Ismet Suljić.



"Na današnji dan 1992.godine, na ovome mjestu je počinjen stravičan zločin, u kojem je ubijeno osmero naših sugrađana od kojih je dvoje djece. I da tragedija bude još veća, tog dana porodica Spahić je ostala bez četvero članova svoje porodice, tačnije ubijene su tri sestre Almasa, Mahira i Meliha i njena sedmogodišnja kćerka Esma", podsjetio je sa suzama u očima predsjednik Udruženja roditelja djece Sarajeva ubijene od 1992. do 1995. godine Fikret Grabovica.



Kazao je da ono što najviše boli je činjenica da za ovaj zločin, kao i za sve druge, još nikada niko nije odgovarao.



"Svaka ulica u Sarajevu su Halači. To je dokaz da se ovdje nisu birali mete, vojni ciljevi nego su ubijani stanovnici našeg grada. Svaka sarajevska ulica i zgrada nosi ožiljke i rane iz tog perioda agresije", istakao je predsjedavajući Općinskog vijeća u Starom Gradu Jusuf Pušina.



Poručio je kako na mjesta masakra ne trebaju dolaziti samo roditelji i porodice ubijenih nego učenici osnovnih i srednjih škola, studenti i građani kako bi se upoznali s pravom istinom, jer nas samo ona može vratiti u stvarnost i ponuditi budućnost.



"Ne možemo živjeti u iluzijama da se ovdje nije ništa događalo, a oprostiti možemo samo ako je to neko zaslužio", rekao je predsjedavajući Pušina.