15.000 mladih će proći edukaciju o izborima

Koalicija "Pod lupom" je danas u Sarajevu završila trodnevni trening za vršnjačke edukatore koji će do aprila 2018. godine edukovati 15.000 učenika širom Bosne i Hercegovine.

Koalicija "Pod lupom" je danas u Sarajevu završila trodnevni trening za vršnjačke edukatore koji će do aprila 2018. godine edukovati 15.000 učenika širom Bosne i Hercegovine.

Riječ je o projektnoj aktivnosti Koalicije "Pod lupom" pod nazivom "Prvi put biram!" namijenjenoj za učenike završnih razreda srednjih škola koji će do Općih izbora 2018. godine postati punoljetni i po prvi put steći uslove za glasanje na izborima.

Izlazak na izbore je od velike važnosti za razvoj demokratije u Bosni i Hercegovine, a 21 posto biračkog tijela čine mladi. Kroz interaktivne radionice Koalicija "Pod lupom" želi učenike educirati, ohrabriti i ukazati da je njihov glas važan.



"Mladi ljudi nerado izlaze iz različitih razloga, dijelom zbog toga što nisu zainteresovani, ne vjeruju u izborna obećanja ili ne vjeruju u određene političke partije i političare, ali ono što je nama važno jeste da pokušavamo da animiramo mlade ljude, prvenstveno one koji prvi put izlaze na izbore", izjavio je Ilija Trninić iz Koalicije "Pod lupom".



Pred lokalne izbore 2016. godine, u periodu od marta mjeseca do oktobra, 28 edukatora Koalicije "Pod lupom" je sprovelo 651 radionicu na kojima je edukovano 14.552 mladih ljudi u 155 različitih obrazovnih ustanova.



"Mjerili smo efekat ili utjecaj ovog našeg rada, prepoznatljivi smo po tome da je značajniji broj mladih koji po prvi put biraju su izašli na birališta, što je nama jako važno", dodao je Trninić.



Radionice "Prvi put biram!“ se održavaju u okviru projekta BASE (Izgradnja sistema i odgovornosti u izborima) u saradnji i uz finansijsku podršku Evropske unije.