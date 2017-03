Povodom održavanja 10. Skijaškog kupa Srebrna lisica održana je konferencija za medije u Sarajevu, a novinarima se obratio Hamid Kantardžić, predsjednik Ski kluba "Bjelašnica" i Senahid Godinjak direktor EYOF-a.

Hamid Kantardžić je napomenuo da će se i ove godine tradicionalno održati 10. Kup Srebrna lisica koji se organizira u okviru zvaničnog kalendara takmičenja Ski saveza BiH, a koji će se održati 10.3. (petak), 11.3.(subota) i 12.3.(nedelja) na Bjelašnici.Kup Srebrna lisica je jako važan za razvoj i promociju alpskog skijana u BiH jer omogućuje mladim skijašima stjecanje takmičarskog iskustva te doprinosi njihovom daljem skijaškom razvoju.Srebrna lisica je već dobila poziciju regionalnog takmičenja i samim tim gostovanje stranih takmičara ne izostaje pa je tako prethodnih godina bilo skijaša iz zemalja okruženja.I ove godine učestvuje veliki broj takmičara iz BH koji će se takmičiti u disciplinama, ekipni paralel slalom, veleslalom i slalom. Kategorije takmičara su dječaci i djevočice u dobi od 8 do 16 godina. Očekuje se da će učestvovati oko 300 takmičara.Direktor EYOF-a je napomenu da su se na Bjelašnici stvorili svi tehnički uslovi za održavanje takmičenja za vikend i da je ove godine posebnost u tome što se po prvi put održava tim paralelni slalom.Početak takmičarskog dijela počinje u petak 10. marta, 2017. godine sa početkom u 18:00 sati sa disciplinom ekipni paralelni slalom, dok će se proglašenje pobjednika takmičenja odvijati dan za dan, nakon takmičenja u pojedinim disciplinama u ciljnom prostoru.Prilikom obraćanja govornici su pozvali sve ljubitelje skijanja i općenito ljubitelje prirode da dođu na predstojeći vikend na Bjelašnicu i da svojim prisustvom uveličaju događaj i podrže mladi naraštaj koji je budućnost našeg sporta, a i države.Petak, 10.mart, 2017. godine• 15:00 sati hotel Han Bjelašnica - Sastanak Vođa timova i žrijebanje za Ekipni paralel slalom, VSL, SL.• 17:00 sati Ceremonija otvaranja “Kup Srebrena lisica” – Babib Do.• Bjelašnica, disciplina Ekipni paralel slalom. Ogled staze u 18:00h. Start trke u18:45 sati.• Proglašenje pobjednika nakon finalne trke.Subota, 11. mart 2017. godine• Bjelašnica, disciplina VELESLALOM ( VSL )• Ogled staze 08:00 do 08:40 sati za kategoriju U14 i U16.• Start trke 09:00 sati U14 i U16.• Ogled staze (2 vožnja) od 10:00 do 10:30 sati za kategorije U16.• Start trke (2 vožnja) 10:40 sati U16.• Ogled staze od 11:30 do 12:00 sati za kategoriju U8, U10 i U12.• Start trke 12:15 sati, kategorije U8, U10 i U12.• Proglašenje pobjednika nakon finalne utrke.Nedjelja, 12. mart 2017. godine• Bjelašnica, disciplina SLALOM ( SL )• Ogled staze od 08:00 do 08:40 sati za kategoriju U12, U14 i U16.• Start trke (1 vožnje) – 09:00 sati.• Ogled staze (2 vožnja) od 10:20 do 10:50 sati za kategorije U12, U14 i U16.• Start trke (2 vožnja) – 11:00 sati.• Proglašenje pobjednika nakon finalne utrke.