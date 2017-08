Na devetom turniru u odbojci na otvorenom Sarajevo Tower S.ketch Street Volleyball 2017, održanom od 26. do 27. augusta na trgu ispred BBI Centra, najuspješnije ekipe su bile ORT Sekane, Bellezze i Aport.

Zadnjeg takmičarskog dana Sarajevo Tower S.ketch Street Volleyball 2017 turnira u "uličnoj odbojci" za djevojčice odigrani su završni mečevi u sve tri konkurencije. Na turniru je učestvovalo 50 ekipa u tri konkurencije: 00-01; 02-03 i 04-mlađe.



Postignuti su slijedeći rezultati:



Konkrencija 2000-2001 godište



Četvrto kolo: OK Stars 1 - Naša škola sporta 2:0, Aport - Spartakus 2:0, Bombe 2017 - Ameba 1:2, OK Ilidža - Bond 007 2:0,

Peto kolo: Stari Grad - Aport 0:2, Naša škola sporta - Spartakus 0:2

Polufinale:OK Ilidža - Stari Grad 2:0, Amebe - Aport 0:2

Za treće mjesto: Amebe - Stari grad 2:0

Finale: Aport - OK Ilidža 2:0



Konkurencija 2002-2003 godište



Treće kolo: Block Out - ORT Twins 2:0, Astromauti - ORT AS 2:0, OA Smeč - ORT N.A. 2:0, ORT Principesse - NŠS 35 0:2, ORT Grbavica - Spartakus MMB 0:2, OK Victory - OK Stars 0:2, Smeč - ORT Mix 0:2, Nosa - NŠS NN 2:0, ORT Bellezza - NŠS 25 2:0, Volley Girls - OK Turbina Jablanica 2 2:0, Alipašino polje - OK Turbina Jablanica 1 2:0, Block Out juniorke - ORT Mikasa 2:1

Osmina finala: Astromauti - Spartakus MMB 2:0, OK Stars - OA Smeč 1:2

NŠS 25 - ORT Mikasa 2:0, ORT Principesse- Block Out juniorke 2:0

Četvrtfinale: Block Out - NŠS 25 1:2, NŠS 35 - OA Smeč 2:0, ORT Bellezza - Astromauti 2:0, Nosa - ORT Principesse 1:2

Polufinale: NSŠ 25- NSŠ 35 0:2, ORT Bellezza - ORT Principesse 2:0

Za treće mjesto: ORT Principesse - NSŠ 25 2:0

Finale: ORT Bellezze - NSŠ 35 2:1



Konkurencija 2004-Mlađe



Četvrtfinale: Spartakus Vratnik - ORT Munje 2:0, OK Stars - OK Romanija 2:0, ORT Sekane - Spartakus H. Kreševljaković 2:0, NŠS Elan - Block Out Pionirke 2:0

Polufinale: Spartakus Vratnik - OK Stars 0:2, ORT Sekane - NSŠ Elan 2:1

Za treće mjesto: NSŠ Elan - Spartakus Vratnik 2:0

Finale: ORT Sekane - OK Stars 2:0



Prve tri ekipe u sve tri konkurencije nagradili su Sarajevo Tower, Juicy, Bracom, Alvogen i SAS.



Više informacija o takmičenju dostupno je na FB/SketchStreetVolleyball. Ovu manifestaciju su podržali: Sarajevo Tower, Juicy, Remove, Alvogen, Rail Cargo Logistics, BBI Centar, Apartmani Štini do - Bjelašnica, Klix.ba, RSG radio, Antena Sarajevo, scsport.ba, Oslobođenje i Hayat TV.