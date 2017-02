Podjelom medalja svečano je zatvoren 7. Međunarodni dječiji hokejaški turnir "Happy Hockey Days 2017", koji se ovog vikenda održavao u Sarajevu.

Na ledenoj plohi u Zetri okupili su se najbolji mali hokejaši i hokejašice iz cijele regije u selekcijama U8, U10 i U13: ekipe NS Stars, Spartak i Serbian Girls iz Srbije, Mladost, Zagreb i Siscia iz Hrvatske, Slavia iz Bugarske, te domaćini HK Vukovi, Divlje Mačke i ženska ekipa Lavice.



"Turnir je protekao u najboljem redu, i gosti su prezadovoljni organizacijom. Na turniru su se najbolje pokazali gosti iz Bugarske, Slavija-Sofia. Ali velika atrakcija su i naše djevojčice HK Lavice. Vukovi su dobri u svim kategorijama, a najviše pobjeda bilježe u kategoriji U8", rezimirao je Adnan Mrkva, direktor turnira.



Ove godine, tradicionalni turnir se organizira kao prvi dio testnog takmičenja Road to EYOF, kako bi se pokazalo da dvorana Zetra tehnički i organizaciono može biti dio infrastrukture za Olimpijske igre mladih koje će se 2019 održati u Sarajevu.



Drugi dio testnog takmičenja za EYOF 2019 će se desiti već naredne sedmice kroz Rookie Cup, koji će se u sarajevskoj Zetri održati od 23. do 27. februara, a okupit će hokejaše starosti do 14 godina iz Austrije, Mađarske, Hrvatske i naše zemlje.



Obaveza Hokejaškog saveza BiH je da nakon ova dva međunarodna sportska događaja dostavi izvještaj o tehničkoj osposobljenosti dvorane Zetra za EYOF 2019.



Hokej, kao najbrža timska igra na svijetu, nekada je bio veoma popularan u BiH, ali je skoro zaboravljen zbog nepostojanja uvjeta za ozbiljnije bavljenje ovim sportom, s obzirom na to da klubovi mogu koristiti ledenu dvoranu svega dva mjeseca u toku godine.Unatoč tome, hokejaški klubovi iz Sarajeva iz sezone u sezonu upisuju veliki broj djece i čine sve kako bi oni ostali privrženi ovom sportu.