Valentino Rossi operisan nakon dvostrukog loma noge na treningu

Valentino Rossi (Foto: EPA)

Talijanski vozač Moto GP-ja i član Movistar Yamaha tima Valentino Rossi, slomio je nogu tokom treninga u Italiji, nakon čega je operisan.

Talijanski vozač Moto GP-ja i član Movistar Yamaha tima Valentino Rossi, slomio je nogu tokom treninga u Italiji, nakon čega je operisan.

Devetostruki svjetski šampion je operisan nakon što se teško povrijedio u nesreći koja se dogodila u četvrtak u blizini njegovog rodnog grada Tavullije. Rossi je prevezen u bolnicu Ospedale Civile di Urbino, gdje je ustanovljen dvostruki lom noge. Ljekari su se odlučili na operaciju, koja je obavljena uspješno, a Rossi se dobro osjeća.



"Već se osjećam bolje. Želim se zahvaliti osoblju bolnice u Anconi, posebno dr. Pascarelli koji me je operisao. Žao mi je zbog nesreće, želim se vratiti na motocikl što prije. Učinit ću sve da ase to dogodi", izjavio je Rossi.



On je trenutno četvrti u poretku vozača Moto GP šampionata, a do kraja sezone je ostalo šest utrka. Rossi zaostaje 26 bodova iza lidera i sunarodnjaka Andree Doviziosa. Naredna utrka se vozi 10. septembra u Misanu.