U subotu počinje Sarajevo Tower S.ketch Street Volleyball 2017

Ljetni raspust u Sarajevu i ove godine bit će u znaku sporta i dobre zabave. Riječ je o Sarajevo Tower S.ketch Street Volleyball 2017, devetom turniru u odbojci na otvorenom koji će se održati od 26. do 27. augusta na trgu ispred BBI Centra. Organizatori događaja su Marketing agencija "B40" i Odbojkaški klub "ORT".

Ljetni raspust u Sarajevu i ove godine bit će u znaku sporta i dobre zabave. Riječ je o Sarajevo Tower S.ketch Street Volleyball 2017, devetom turniru u odbojci na otvorenom koji će se održati od 26. do 27. augusta na trgu ispred BBI Centra. Organizatori događaja su Marketing agencija "B40" i Odbojkaški klub "ORT".

Pripreme za Sarajevo Tower S.ketch Street Volleyball 2017 se privode kraju. Tereni za ovu manifestaciju će biti postavljeni na trgu ispred BBI Centra, a rok za prijave ekipa je produžen do petka. Pravo učešća imaju sve djevojčice rođene 2000. godine i kasnije, a biće podijeljene u tri konkurencije: 00-01; 02-03; 04-mlađe. I ove godine će učestvovati preko 300 djevojčica.Svi zainteresovani mogu preuzeti prijavnicu na web stranici turnira www.sketch.ba ili www.odbojka.ba . Prijavu je potrebno poslati e-mailom na [email protected] Finalna registracija ekipa je u subotu, 26.08. do 8:45 sati ispred BBI Centra. Mečevi će se igrati u subotu i nedjelju, od 9:00 do 20:00 sati. Finalni mečevi su na rasporedu u nedjelju od 18:00 sati.Kvalitentna odbojka, muzika, nagradne igre za publiku, i još mnoštvo dodatnog sadržaja garantuje izvrstan provod ispred BBI Centra ovog vikenda. Svi posjetioci i učesnice će se moći osvježiti Juicy Fruits sokovima u novom pakovanju. Šareni okusi Juicy Fruits crvene naranče, limunade, jabuke, multivitamina, narančade i naranče/nektarine dobili su svoja nova kul slova, boje i novi dizajn ambalaže. Prve tri ekipe u sve tri konkurencije nagrađuju Sarajevo Tower, Juicy, Bracom, Alvogen i SAS.Više informacija o takmičenju dostupno je na FB/SketchStreetVolleyball.Ovu manifestaciju su podržali: Sarajevo Tower, Juicy, Remove, Alvogen, Rail Cargo Logistics, BBI Centar, Apartmani Štini do - Bjelašnica, SAS, Klix.ba, RSG radio, Antena Sarajevo, scsport.ba, Oslobođenje i Hayat TV.