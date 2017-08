U nedjelju su u Dvorani Mojmilo u Sarajevu podijeljene i posljednje medalje za najbolje učesnike ovogodišnjeg Velikog finala 7. BH Telecom Sportskih igara mladih koje je u periodu od 10. 8. do 14. 8. održano u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

U nedjelju su u Dvorani Mojmilo u Sarajevu podijeljene i posljednje medalje za najbolje učesnike ovogodišnjeg Velikog finala 7. BH Telecom Sportskih igara mladih koje je u periodu od 10. 8. do 14. 8. održano u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Druženje prije ceremonije počelo je Plazma Bubble Star utakmicom gdje su predstavnici medija i prijatelji Igara odigrali revijalnu utakmicu protiv malih SIM-ovaca. Plazma Bubble Star utakmica zagrijala je atmosferu u Dvorani Mojmilo, te oduševila sve prisutne mališane, a gospođa Marija Rakić, predstavnica brenda Plazma je učesnicima podijelila poklone.



Prve BH Telecom Sportske igre mladih organizovane su 2011. godine u 10 bosanskohercegovačkih gradova. Djeci i mladima širom BiH pružena je mogućnost besplatnog učestvovanja na takmičenjima u 10 sportova, a najuspješnijim pojedincima i ekipama osiguran je besplatan dolazak u glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo.



Danas, 7 godina nakon, Igre su okupile preko 220.000 učesnika, preko 12.000 finalista i mali milion osmijeha. Igre su nastavile promovisati projekat "Fer igra za fer djetinjstvo" uz finansijsku podršku Američke agencije za razvoj USAID. Cilj ovog projekta je promovisati fer plej, prijateljstvo, solidarnost, toleranciju i sve lijepe stvari koje čine djetinjstvo, a sinoć je među prisutnima bio i direktor Američke agencije za razvoj (USAID) Peter Duffy.



"Veliko finale Sportskih igara mladih je jedan on naših najdražih događaja tokom godine jer okuplja veliki broj djece. U ovoj godini to su 42.000 dječaka i djevojčica, od kojih je 1.800 finalista koji su stigli u Sarajevo. Manifestacija je produktivna i zdrava i odlično je što su djeca zajedno i što se međusobno upoznaju te što na ovaj način tokom ljetnog raspusta upoznaju prijatelje koje možda do tada ne bi imali priliku upoznati", izjavio je Duffy.



Direkcija Igara već petu godinu bira Mladog Ambasadora, djevojčice i dječake koji se ističu po svojim sportskih uspjesima ili motivacionim pričama, tradicija je i ove godine nastavljena, a nova mlada Ambasadorica Igara je osvajačica dvije zlatne medalje na Zimskoj specijalnoj olimpijadi u Austriji, Edna Šunjić.



Igre su dobile svoje državne predstavnike za Međunarodno finale Igara u Splitu, a podijeljeno je 438 medalja za najbolje od najboljih na državnom nivou. Zlatne medalje otišle su u Bijeljinu, Zavidoviće, Kozarsku Dubicu, Brčko, Visoko, Zenicu, Sarajevo, Orašje, Doboj, Teslić, Srebrenicu i Vlasenicu.



Odbojkaške ekipe, osvajači zlatne medalje u okviru Plazma CUP-a su OK Radnik i OŠ "Hajderovići". Ekipe koje su ostvarile plasman na Međunarodno finale Igara u Splitu u okviru Gorenje Cupa, takmičenja u rukometu za 2006. godište i mlađe su ŽRK Dubica u ženskoj konkurenciji te RK Kozara Mlijekoprodukt u muškoj konkurenciji. U starijoj kategoriji najbolji su bili ekipa RK Lokomotiva Brčko među dječacima, dok je među djevojčicama plasman u Split ostvarila ekipa Krivaja iz Zavidovića.



Nakon ceremonije dodjele medalja djevojčice i dječaci su nastavili svoje druženje u okviru zabavne večeri ispred Studentskih domova u Nedžarićima, a jutros su puni utisaka, novih prijateljstava i simpatija, te sa osmijehom na licu krenuli nazad svojim kućama. Međunarodno finale Igara u Splitu održat će se od 18. 8. do 22. 8. gdje će se naši mali reprezentativci takmičiti protiv vršnjaka iz Srbije i Hrvatske, te braniti boje Bosne i Hercegovine.