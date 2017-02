Da je u sjajnoj formi, Mario-Željo Milošević je potvrdio osvojivši drugo uzastopno kolo Carlsberg snooker lige BiH u Sarajevu. Zanimljivo je da se na putu do finala susreo čak i sa svojim ocem s kojim je prije nekoliko godina odigrao svoje prve frameove. Iscrpnim treninzima i maksimalnim zalaganjem prošle godine proslavio se prvim clearanceom, a ove godine je napredak potvrdio prvom 147-icom u BiH i u regiji.

Da je u sjajnoj formi, Mario-Željo Milošević je potvrdio osvojivši drugo uzastopno kolo Carlsberg snooker lige BiH u Sarajevu. Zanimljivo je da se na putu do finala susreo čak i sa svojim ocem s kojim je prije nekoliko godina odigrao svoje prve frameove. Iscrpnim treninzima i maksimalnim zalaganjem prošle godine proslavio se prvim clearanceom, a ove godine je napredak potvrdio prvom 147-icom u BiH i u regiji.

Najzanimljiviji meč večeri bio je između izvanrednog Rijada Šišića i Marija-Želje Miloševića u kojem je Šišić perfektno satkanom kombinatorikom te idealnim izvođenjem udaraca poveo protiv Marija 2:0 i u trećem frameu, koji je za njega trebao biti pobjedonosni, vodio značajnih 30 tak poena.



Kada su svi mislili da će se meč završiti u korist Šišića, Mario preokreće rezultat te ćišćenjem boja dolazi do svog prvog framea. Veoma interesantna naredna dva framea u kojima su se dešavali preokreti iz minute u minutu dovela su do majstorice, u kojoj je pobjednik odlučen na posljednjoj crnoj kugli. Iznenađenje 3. kola Carlsberg Snooker lige BiH u Sarajevu je sigurno Faruk Maksić, koji se u finalu sastao sa aktuelnim državnim prvakom.



Maksić je kod nas poznat kao glavni sudija proteklih liga Snooker Organizacije BiH. Bavio se snookerom od samog osnivanja prve snooker lige 2012 godine te aktivno učestvovao u svim dešavanjima, no, zbog privatnih obaveza nije bio u stanju da se u proteklom perioduaktivno posveti igri, ali su sati provedeni za snooker stolom ostavili traga.



U finalu Maksić – Milošević ipak je bolji Mario, koji se rezultatom 3:0 postavio na prvo mjesto na tabeli svog kluba u Sarajevu.



Jednako interesantno bilo je u Bugojnu gdje je Zlatan Fuka, od ranije poznat kao naš predstavnik na evropskom prvenstvu u snookeru 2015. godine u Pragu, osvojio 3. kolo Carlsberg Snooker lige BIH. Također zbog privatnih obaveza, Fuka nije odigrao prva dva kola te ga ova pobjeda neće pozicionirati visoko na tabeli u Bugojnu.



U Kiseljaku se već može reći da će Ivan Kristić biti jedan od takmičara na završnom Mastersu za prvaka države, jer je osvojivši treće kolo obezbijedio dovoljan broj bodova i znatnu razliku na tabeli. Da podsjetimo, Kristić je od odigrana tri kola osvojio dva i jednom bio drugi te sa već 1.350 poena sa sigurnošću dobija epitet najboljeg igrača u Kiseljaku.



Još jedno ime koje ne smijemo izostaviti dolazi iz Tuzle, to je izvandredni Edin Kovačević, koji je od dva odigrana kola u clubu Click osvojio oba. Potsjetimo da je na prošlogodišnjem Mastersu za prvaka države skinuo sa trona svog sugrađanina, a od ove godine i klupskog kolegu, sjajnog Roberta Kovačevića te bio nadomak mjesta na postolju, ali mu se na tom putu ispriječio tada mladi sedamnaestogodišnjak iz Sarajeva Mario-Željo Milošević. Od Edina Kovačevića se očekuje mnogo ove godine, a njegova forma to i dokazuje.