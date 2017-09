U nedjelju se održava 11. Sarajevo Coca-Cola polumaraton, učestvuje više od 3.000 trkača

Start 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona, G-Drive štefetnog polumaratona i Novo Nordisk Fun Run utrke, u nedjelju, 17. septembra u 10 sati ispred BBI centra označit će gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka koji će i sam trčati Fun Run trku.

Start 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona, G-Drive štefetnog polumaratona i Novo Nordisk Fun Run utrke, u nedjelju, 17. septembra u 10 sati ispred BBI centra označit će gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka koji će i sam trčati Fun Run trku.

Zajedno sa pratećim utrkama, dječijom Zmajzi Kid's run i utrkom Let's Run Together za osobe sa invaliditetom, sarajevske ulice očekuju više od 3.000 učesnika iz više od 30 zemalja svijeta. Među učesnicima i učesnicama ovogodišnjeg polumaratona će biti i 100 polaznika i polaznica Škole trčanja Klix, najmasovnije škole trčanja u BiH.



Kao i prethodnih godina utrka će se odvijati ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patriotske lige do Pionirske doline, te u pravcu Marijin dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetalište pored hotela Bristol, te ulicama Hiseta, Obala Kulina bana, Bentbaša, Aleja ambasadora do mosta Kozija ćuprija i konačno ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do BBI centra gdje je cilj.



Na snazi će biti poseban režim saobraćaja, a Udruženje Marathon poziva sve građane da kao publika izađu i podrže učesnike i učesnice i uživaju u zabavnom programu u zoni starta i cilja.



"Coca-Colina strateška usmjerenost na podršku projektima u zajednici koji podstiču aktivan životni stil i doprinose kvalitetu života zajednice povezala nas je s najznačajnijim sportsko-rekreativnim događajem u Bosni i Hercegovini od njegovog početka. Ponosni smo na naše dugogodišnje partnerstvo s događajem koji promoviše Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao nezaobilazno mjesto na mapi gradova organizatora polumaratona te činjenicu da nosi naziv Sarajevo Coca-Cola polumaraton", istakla je rukovoditeljica Službe za odnose s javnošću kompanije Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, Alma Šahbaz, te dodala da ovu kompaniju posebno raduju rezultati i ugled koji je polumaraton stekao u proteklim godinama, što pokazuje i peterostruko veći broj učesnika i partnera.



"Posebno smo ponosni što će naša voda Olimpija osvježavati sve učesnike Sarajevo Coca-Cola polumaratona, među kojima će ove godine biti i rekordno brojan Coca-Colin tim od čak 32 učesnika, radnika Coca-Cole iz naše zemlje te kolega iz Hrvatske i Slovenije. Vjerujemo da ćemo svi doprinosom uspješnoj organizaciji polumaratona u skoroj budućnosti ostvariti našu zajedničku viziju: Sarajevo – grad maratona", navela je Alma Šahbaz.



Pobjednike i pobjednice polumaratona očekuju vrijedne nagrade, dok će svi učesnici i učesnice koji završe utrku dobiti medalje i poklone sponzora. Poseban novitet 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona bit će druženje prije i poslije trke uz Sprind Premium pasta party, tradicionalne Mrkva ćevape, Bingo voćnu okrepu i bosansku kafu Zlatna džezva.