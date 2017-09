U glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas je održan jubilarni, deseti Giro di Sarajevo. Riječ je o tradicionalnoj biciklističkoj vožnji u kojoj je učestvovalo oko tri hiljade biciklista noseći poruku kako naša zemlja može, zaslužuje i mora ulagati više u biciklističku infrastrukturu.

Deseti Giro di Sarajevo krenuo je sa Dobrinje, ispred Osnovne škole Skender Kulenović, a ruta je vodila kao i prethodnih godina do Vijećnice i nazad do Vilsonovog šetališta s tim da je došlo do male izmjene rute u ulici Valtera Perića zbog puknuća vodovodne cijevi.



Organizatori ističu kako su zadovoljni današnjim događajem jer je kolona sve vrijeme bila kompaktna. Ove godine vozili su nešto sporije i to u dogovoru sa sarajevskom policijom, generalno zbog sigurnosti saobraćaja.



Slogan ovogodišnje utrke bio je "Za BAJKovito Sarajevo" s obzirom na to da se svi sarajevski biciklisti u stvari bore za boljitak svih građana Sarajeva.



Generalni pokrovitelj događaja je Coca-Cola, zlatni sponzor je Mistral Technologies, dok su srebrni sponzori Sberbank, Porsche Sarajevo I M-Bike Shop.



Sponzori događaja su Dukat Fit, BBI Centar, Only One, Bracom, BCC Bicycles, Novotel hotel Bristol, Zemaljski muzej I hostel Franz Ferdinand, a medijski pokrovitelji Klix.ba, Antena Sarajevo i Bike Magazin.



Poseban partner bio je Nextbike koji je omogućio besplatan najam svih svojih bicikala registrovanim korisnicima tokom cijelog dana dok u saradnji sa SOS Kinderdorf selima Giro di Sarajevo ima i humanitarni karakter.



Kroz sve ove godine, Giro je postao ne samo pokret, nego i servis biciklista prema vlastima. Kroz razne inicijative, dopise, lobiranja i direktnu saradnju, biciklisti Sarajeva su uspjeli riješiti brojne probleme i prevazići prepreke s kojima su se suočavali.



Uspjeli su napraviti veliku ekspanziju sportskog biciklizma tako da Sarajevo sada ima nekoliko klubova iz kojih dolaze državni prvaci i svjetski ugledni biciklisti.