Braniteljica naslova na US Openu i bivša najbolja svjetska tenisačica Angelique Kerber doživjela je u utorak poraz na startu ovogodišnjeg izdanja posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni, a kobna za nju bila je Japanka Naomi Osaka koja ju je pod krovom Arthur Ashe stadiona svladala sa 6-3, 6-1 za samo 64 minute.

Ljevoruka Njemica koja je prošle godine osvojila naslove na Australian Openu i US Openu, ove je sezone na Grand Slam turnirima imala vrlo skromne nastupe. U Melbourneu i Wimbledonu je došla do osmine finala, a u New Yorku joj se ponovila sudbina iz Roland Garrosa, gdje je također poražena u 1. kolu.



Mlada 19-godišnja japanska tenisačica već je prošle godine upozorila na svoje mogućnosti, kad se do 3. kola probila na sva tri Grand Slam turnira na kojima je igrala (Australian Open, Roland Garros, US Open), a to je ponovila i ove godine u Wimbledonu.



Kiša je poremetila program drugog dana US Opena pa su osim dva meča na središnjem stadionu, završena još samo tri dvoboja 1. kola turnira teniserki na ostalim terenima.



US Open, teniserke, 1. kolo:



Karolina Pliškova (Češ/1) - Magda Linette (Polj) 6-2, 6-1

Barbora Strycova (Češ/23) - Misaki Doi (Jap) 6-1, 6-3

Sorana Cirstea (Rum) - Lesley Kerkhove (Niz) 6-1, 6-3

Yanina Wickmayer (Bel) - Lesia Curenko (Ukr) 6-3, 6-1

Naomi Osaka (Jap) - Angelique Kerber (Njem/6) 6-3, 6-1