Španski teniser Rafael Nadal (1. ATP) plasirao se u finale US Opena nakon što je u polufinalu s 3:1 u setovima pobijedio Argentinca Juana-Martina Del Potra (28. ATP).

Za Nadala meč nije dobro počeo jer je prvi set pripao Del Potru zahvaljujući breaku koji je argentinski teniser napravio u petom gemu, bilo je 6:4.



U drugom setu dolazi do potpunog preokreta, Nadal je odigrao odlično ne prepustivši protivniku niti jedan gem.



Rafa je nastavio dobro igrati, treći set je otvorio uspješnim servisom, a onda i napravio break za 2:0. Treći set je dbo sa 6:3.



Španac je bio nezaustavljiv, u četvrtom setu je oduzeo dva servisa Del Potru i dobio ga 6:2, a time i ovjerio plasman u finale US Opena, gdje ga čeka Južnoafrikanac Kevin Anderson (32. ATP).



US Open, polufinale:



Rafael Nadal - Juan-Martin Del Potro 3:1 (4:6, 6:0, 6:3, 6:2)