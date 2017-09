Čehinja Petra Kvitova (14. WTA) je u osmini finala US Opena eliminisala Španjolku Garbine Muguruzu (3. WTA) te se plasirala u četvrtfinale, gdje je čeka Amerikanka Venus Williams (9. WTA).

U prvom setu su Kvitova i Muguruza vodile veliku borbu, Španjolka je u četvrtom gemu napravila break za prednost 3:1, no, Čehinja je uzvratila u sedmom kada je smanjila na 3:4, a potom servirala za izjednačenje.



Kvitova u vodstvo prelazi u 11. gemu oduzimanjem servisa protivnici, no, Muguruza vraža break za 6:6 čime je izborila tie-break. Ipak, Čehinja je na kraju bila uspješnija 7:6 (7-3).



Muguruza je otvorila drugi set breakom, ali je odmah zatim izgubila servis. Kvitova je do prednsoti 3:1 stigla breakom u četvrtom gemu te je svoju prednost sačuvala i dobila drugi set 6:3, čime je ostvarila pobjedu u ovom meču i plasman u četvrtfinale.



Čehinja će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanke Venus Williams.



US open, osmina finala:



Petra Kvitova - Garbine Muguruza Blanco 2:0 (7:6/7-3/, 6:3)