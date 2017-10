Simona Halep konačno na vrhu WTA liste

Simona Halep (Foto: EPA-EFE)

Rumunska teniserka Simona Halep subotnjom pobjedom nad Latvijkom Jelenom Ostapenko 6:2, 6.4 probila se u finale WTA turnira u Pekingu i time osigurala uspon na čelno mjesto pojedinačne WTA ljestvice, kada ona u ponedjeljak bude ažurirana.

Rumunska teniserka Simona Halep subotnjom pobjedom nad Latvijkom Jelenom Ostapenko 6:2, 6.4 probila se u finale WTA turnira u Pekingu i time osigurala uspon na čelno mjesto pojedinačne WTA ljestvice, kada ona u ponedjeljak bude ažurirana.

Halep je postala 25. teniserka u historiji i prva Rumunka koja je došla do statusa najbolje igračice svijeta otkako je 1975. godine prvi put objavljena WTA ljestvica.



Rumunka je s trona skinula ovogodišnju wimbledonsku pobjednicu Španjolku Garbine Muguruzu, koja je na prvom mjestu WTA ljestvice provela četiri sedmice, od završetka US Opena.



Za 26-godišnju Halep je ovo bio peti pokušaj da se domogne "broja "', a kad je prvi put bila u prilici to učiniti, također joj je suparnica bila Jelena Ostapenko, u finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa.



Rumunka će u nedjelju po peti put ove sezone zaigrati u finalu i pokušati doći do 16. naslova u karijeri, a prvog u Pekingu.



Suparnica će joj biti bolja iz dvoboja Francuskinje Caroline Garcije i Čehinje Petre Kvitove.



WTA Peking - polufinale:



Simona Halep (Rum/2) - Jelena Ostapenko (Lat/9) 6:2, 6:4