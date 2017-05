Šetkić poražen u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa

Aldin Šetkić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa bh. teniser Aldin Šetkić (194. ATP) je igrao protiv ekvadorskog tenisera Roberta Quiroza (231. ATP) te je poražen rezultatom 2:1 u setovima.

Prvi set je trajao 44 minute, a pripao je Quirozu rezultatom 6:4. Ključan je bio peti gem u kojem je ekvadorski teniser napravio break za 3:2, a prednost je sačuvao do kraja gema.



Šetkić je dobro otvorio drugi set, ali je u petom gemu nakon velike borbe izgubio servis. Ipak, u narednom je vratio break iskoristivši drugu break loptu. To ga je dodatno motivisalo pa je u desetom gemu došao do novog breaka i rezultata 6:4 za osvajanje drugog seta i izjednačenje u ovom meču. Drugi set je trajao 51 minutu.



Quiroz je došao do breaka na početku trećeg seta, a Šetkić je pravu priliku za povratak imao u osmom gemu, no, dvije break lopte nije iskoristio. Potom je imao problema pri svom servisu, ali ga je osvojio. Uslijedio je teži posao, a to je ostanak u meču na Quirozov servis. Međutim, Roberto je dobro obavio posao te je dobio treći set 6:4 i upisao pobjedu u ovom meču koji je trajao 2 sata i 16 minuta.



Ekvadorski teniser će u 2. kolu kvalifikacija Roland Garrosa igrati protiv Amerikanca Dennisa Novikovog (174. ATP).



Roland Garros, 1. kolo kvalifikacija:



Aldin Šetkić - Roberto Quiroz 1:2 (4:6, 6:4, 4:6)