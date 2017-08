Počinje US Open: Džumhur u prvom kolu protiv Urugvajca Cuevasa, Federer favorit turnira

Foto: AFP

US Open, jedan od najstarijih teniskih turnira na svijetu, počinje danas u New Yorku.

Favorit za osvajanje 20. Grand Slam titule je Švicarac Roger Federer. Bh. teniser Damir Džumhur će u utorak u 1. kolu igrati protiv Urugvajca Pabla Cuevasa, 31. igrača svijeta.



Naslov u 2016. godini osvojio je Švicarac Stan Wawrinka, ali zbog povrede koljena neće učestvovati na turniru. Osim njega, zbog povreda na US Openu neće nastupati ni Novak Đoković ni Andy Murray.



Na najnovijoj ATP listi Damir Džumhur zauzima 56. mjesto, što mu je najbolji ranking u karijeri. Damir je s novih 130 bodova napredovao čak 11 mjesta, a do Top 50 ga dijeli samo 95 bodova.



''Slijedi posljednji Grand Slam sezone. Dolazim s velikim samopouzdanjem, ali i s više umora nego inače. Imam dva dana za odmor, nadam se da će to biti dovoljno. Cuevas je težak protivnik, ali dobio sam jednog od najpovoljnijih nositelja turnira. On pruža puno bolje igre na zemlji i nije u sjajnoj formi, tako da se nadam da ću to iskoristiti", rekao je Džumhur pred nastup na US Openu.



Od 1978. godine turnir se igra na tvrdoj podlozi. Na travi se igralo od 1881. do 1974. godine, a zemlja je bila glavna podloga na US Openu od 1975. do 1977. godine.



Zanimljivo, loptica na betonu na US Openu odskače znatno manje u poređenju s ostalim betonskim terenima. US Open ima poseban beton na koji je stavljena dodatna podloga napravljena od akrila, kože i silikona. Stadion u New Yorku može primiti 22.547 ljudi. Finale je na programu 10. septembra.



Od 1987. godine US Open je posljednji Grand Slam sezone.