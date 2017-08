Legendarna japanska teniserka Kimiko Date najavila je završetak bogate karijere u 47. godini.

Date, koja će za tačno mjesec dana (rođena 28. septembra 1970. godine) napuniti 47 godina, je propustila čitavu prošlu sezonu zbog operacije koljena, a ove je odigrala tri meča i sva tri je izgubila.Krum, teniserka sa vjerovatno najravnijim forhendom u historiji, je najavila da će njen nastup na Japan Openu (2. - 8. 10.), kojeg je osvajala četiri puta, biti posljednji u njenoj karijeri."Imala sam veoma bolnu operaciju koljena, uspjela sam se vratiti na teren, ali vidim da ne mogu igrati kao prije povrede", rekla je trenutno 1.201, teniserka na WTA listi.Date je svoju bogatu karijeru počela 1989. godine, a potom je 1996. godine nakon Olimpijskih igara u svojoj domovini odlučila završiti karijeru sa samo 26 godina. Nakon 12 godina bez tenisa odlučila se na povratak 2008. godine, a mnogi su predviđali kako sa 38 godina ne može igrati na vrhunskom nivou.Ipak, ona je dokazala suprotno osvojivši Korea Open već naredne godine, dan prije svog 39. rođendana i na taj način je postala druga najstarija osvajačica WTA turnira u historiji.U karijeri je tri puta došla do polufinala Grand Slam turnira. Na Australian Openu 1994. je izbacila kasnija pobjednica Steffi Graf, na Roland Garrosu 1995. je bolja bila Arantxa Sanchez Vicario, a 1996. godine na Wimbledonu ponovo je izgubila od kasnije pobjednice Steffi Graf. Na US Openu najbolji rezultat su joj dva četvrtfinala 1993. i 1994. godine.Najbolji plasman na WTA listi joj je bilo 4. mjesto na koje je došla 13. novembra 1995. godine. U karijeri ima skor 450–267, od čega 60–51 na Grand Slam turnirima. Osvojila je 8 WTA turnira u singlu i 6 u dublu, a u karijeri je zaradila skoro 4 miliona dolara.Od 2001. do 2016. godine je bila u braku sa njemačkim motociklistom Michaelom Krummom, te je na turnirima je učestovala pod imenom Kimiko Date-Krumm.