Foto: EPA

Nekadašnja najbolja teniserka svijeta Ana Ivanović objavila je da je završila karijeru.

Osvajačica Roland Garrosa je putem Facebooka saopćila kako je odlučila u 29. godini završiti sa profesionalnim igranjem tenisa nakon 13 godina na Touru.



"Ovo je bila teška odluka, ali imam i mnogo razloga da slavim. Počela sam igrati kada mi je bilo pet godina gledajući Moniku Seleš na TV-u. Roditelji su uvijek bili tu za mene i podržavali me. Kada sam 2008. godine osvojila Roland Garros i postala najbolja teniserka svijeta došla sam do visina koje nikada nisam mogla ni sanjati da ću stići. Osvojila sam 15 WTA turnira, bila sam još u tri finala Grand Slamova i u finalu Fed Cupa.



Odigrala sam mnogo nezaboravnih mečeva i reklo bi da to nije toliko loše za jednu djevojku iz Srbije. No, biti u vrhu zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, a ja sam kroz karijeru imala mnogo povreda i više ne mogu igrati na najvišem nivou i nema smisla da se više takmičim. Tenis je oduvijek bio moja ljubav, ali se radujem i životu nakon povlačenja.



Postat ću ambasador sporta i zdravog života, uključit ću se u biznis, modu, imat ću više vreman za moje filantropske aktivnosti, moj rad sa UNICEF-om... Ostvarila sam svoje snove i nadam se da ću pomoći drugima da to isto učine. Zato, ne budite tužni, budite optimistični poput mene. Volim vas sve", poručila je jedna od najljepših svjetskih teniserki.







U karijeri je osvojila petnaest WTA turnira, a najbolja svjetska teniserka je postala 9. juna 2008. godine i na broju jedan provela 12 sedmica. U penziju je otišla kao 63. teniserka svijeta.